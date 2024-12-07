البليلة.. طريقة عمل ملكة الوجبات الشتوية بأشكال مختلفة

تعد البليلة من أشهر الوجبات المعروف بكثرة تناولها خلال فصل الشتاء لطعمها اللذيذ الذي يمد اكلها بالدفئ وحلاوة الطعم في الفم مع اول ملعقة فيحث العديد من الاسر على اعدادها في منازلهم.

لذا يقدم لكم الموجز طرق مختلفة لإعداد البليلة اللذيذة عبر التقرير التالي:

طرق مختلفة لإعداد البليلة اللذيذة

وتتلخص طرق مختلفة لإعداد البليلة اللذيذة كالتالي:

مقادير عمل البليلة باللبن

كوب واحد من القمح المنقوع

4 اكواب من الماء

نصف كوب من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من الحليب

مكسرات مجروشة

قرفة

طريقة تحضير البليلة باللبن

ابدأ بغسل القمح بحرص ثم ضعه في وعاء عميق قم بنقع القمح في الماء لمدة تتراوح بين ال6 الى 8 ساعات او ساعات الليل الطويلة باكملها على الموقد قم بغلي مقدار 4 اكواب من الماء واسلق بهم القمح لمدة تتراوح بين النصف ساعة الى الساعة الا ثلث الساعة او الى ان يصبح القمح هشا عندما يكتمل نضج القمح اضف السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تماما اضف الحليب اذا اردت اذ ان الحليب يعطي البليلة طعم كريمي اكثر اتركها عالموقد لخمس دقائق اخرى اسكب البليلة في اكواب واطباق للتقديم وانثر علي الاكواب المكسرات المجروشة والقرفة اذا اردت

ثانيا :بليلة القمح

المقادير

كوب واحد من القمح

مقدار من الماء بعادل 4 اكواب

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعفة صغيرة من القرفة

ربع كوب من السكر

مكسرات او جوز الهند حسب الرغبة

طريقة تجضير بليلة القمح

اغسل القمح بحرص واتركه في قدر مملوء بخليط من الماء والملح ضع القدر على الموقد بدرجة حرارة عالية الى ان يصل الى درجة حرارة الغليان خفف درجة الحرارة عن القدر ثم اتركه لمدة تتراوح بين النصف ساعة والساعة الا ثلث الساعة او حتى يصير القمح هش اذا اردت انثر علي البليلة بعض القرفة وابدأ بتحليته ببعض السكر امزجي المزيج جيدا اطفئ الحرارة عن الموقد واتركه الى تنخقض درجة حرارة البليلة اسكبها في اطياق التقديم وانثر عليها جوز الهند او بعض المكسرات اذا اردت وبالهناء والشفاء

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