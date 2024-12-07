بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير الفايش الصعيدي في المنزل

يتميز الفايش الصعيدي بمذاق خاص وقوام هش ومكونات بسيطة وطريقة إعداد سهله تجعله مختلف عن المخبوزات الأخرى، يوضح الموجز في السطور التالية طريقة تحضير الفايش الصعيدي في المنزل.





المكونات المطلوبة لصناعة خبز الفايش الصعيد





يوضح الموجز لقراءه المكونات المطلوبة لإعداد الفايش الصعيد في المنزل وهي كالتالي:



- 5 أكواب من الدقيق المنخول.



- كوب من "المش" وهو خميرة طبيعية صعيدية.



- ملعقة صغير من الملح الأبيض.



- كوب حليب دافئ.



- ملعقة صغيرة من الكركم، والذي يضفي للفايش اللون الذهبي.



- 2 ملعقة كبيرة من السكر.





طريقة تحضير الفايش الصعيدي





احضار وعاء كبير، وكخطوة أولى نقوم بخلط المش مع الحليب الدافئ مع التقليب المستمر حتى ذوبان المكونات تمامًا، ثم نضيف معلقة الكركم الصغيرة مع السكر مع التقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات المضافة بالوعاء، ثم إضافة الملح ثم الدقيق مع الحرص على وضعه بالتدريج، ثم عجن المكونات حتى الوصول لعجينة ناعمة ومتماسكة تمامًا.





وككل المخبوزات يحتاج الفايش الصعيدي لفترة من التخمير لذا يجب تخطية العجين بواسطة قطعة من القماش النظيفة وتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن 8 ساعات، وينصح بترك العجين من المساء حتى الصباح للحصول على قوام مثالي ومميز.





وبعد تخمير العجينة نقوم بنفسيمها إلى قطع صغيرة وتشكيلها كأرغفة طويلة، نقوم بوضعها في صينينة مدهونة وتركها لترتاح مدة ساعة أخرى.





الطريقة المثالية لتسوية الفايش الصعيدي

الفايش الصعيدي





نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة لا تقل على 180 درجة مئوية ثم وضع أرغفة الفايش وعندما يتحول لونها للون الذهبي نقوم بتهدئة درجة الحرارة لتمام النضج.



تترك أرغفة الفايش لتبرد قليلًا ثم نقوم بتقطيعها بسكين منشاري مخصص للخبز مع الحرص على أن تكون طرقة التقطيع شرائح متساوية ونقوم برصها في صواني وتدخل فرن على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمص.





لضمان نجاح الفايش يجب الحرص على التالي:





1- التأكد من أن الحليب دافئ وليس ساخنًا أو مغليًا.



2- ترك عجين الفايش يختمر وقتًا كافيًا لضمان الحصول على قوام هش.



3- تقطيع الفايش قطع متساوية.



اقرأ أيضًا:

طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن 3 كيلو بخطوات بسيطة وفعالة

طريقة عمل البيتزا الإيطالية .. وصفات متنوعة لتحضيرها في المنزل





