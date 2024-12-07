تعرفي علي طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة

كيكة البرتقال.. تسعى العديد من السيدات لاكتشاف الطريقة المثلى لتحضير كيكة البرتقال الهشة، التي تُعد قريبة في خطواتها من الكيك التقليدي مع بعض التعديلات البسيطة.

لذا، يقدم لكم الموجز الوصفة المثالية لتحضير كيكة البرتقال الهشة بطعمها الشهي وقوامها الخفيف.

مقادير كيكة البرتقال الهشة:

¾ كوب زبدة.

3 بيضات.

كوب سكر بودرة.

2 كوب دقيق منخول.

2 ملعقة صغيرة قشر برتقال مبشور.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بشر ليمون (اختياري).

½ كوب عصير برتقال.

كيكة البرتقال

طريقة التحضير:

1. تحضير القالب:

قم بتبطين القالب بورق الزبدة أو دهنه بالزبدة ورش القليل من الدقيق قبل البدء.



2. تحضير خليط الزبدة والسكر:

باستخدام ملعقة خشبية (أو مضرب كهربائي إن وجد)، اخفق الزبدة جيدًا حتى تصبح طرية، ثم أضف السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يتحول الخليط إلى قوام هش يشبه الكريمة. أضف بعد ذلك قشر البرتقال المبشور وبشر الليمون.



3. إضافة البيض:

أضف البيض واحدة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة حتى يختلط البيض تمامًا مع الخليط.



4. إضافة المكونات الجافة والسائلة:

اخلط الدقيق المنخول مع البيكنج بودر، وأضفه بالتدريج إلى الخليط السابق مع التقليب بخفة باستخدام ملعقة خشبية وبحركة دائرية في اتجاه واحد. بالتزامن مع ذلك، أضف عصير البرتقال بالتناوب مع الدقيق للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.



5. الخبز:

اسكب الخليط في القالب المُجهز، ثم أدخله إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة (170-180 درجة مئوية) لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة. تجنب فتح الفرن أثناء الخبز لضمان ارتفاع الكيكة بشكل مثالي.

والآن، استمتع بألذ كيكة برتقال هشة تناسب جميع المناسبات!

مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة

3 أكواب دقيق

3 أكواب سكر

1 1/2 كوب كاكاو

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة كبيرة بيكاربونات الصودا

4 بيضات

1/2 كوب زيت

1 1/2 كوب حليب دافئ

1 1/2 كوب ماء ساخن

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زبادي

كيكة الشوكولاتة

طريقة تحضير خليط كيكة الشوكولاتة

في وعاء كبير، قم بنخل الدقيق، الكاكاو، السكر، البيكنج باودر، البيكاربونات، والملح معًا باستخدام منخل. ثم أضف البيض في درجة حرارة الغرفة، الحليب الدافئ، والماء الساخن، وامزج المكونات جيدًا.

أضف الزيت، الخل، والزبادي، وامزج حتى تحصل على خليط متجانس، ثم صب الخليط في صينية مناسبة (مقاس 25 أو 30 سم حسب الرغبة في ارتفاع الكيكة). أدخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة، أو حتى يتم اختباره باستخدام عود خشبي، ثم ضع الشوكولاتة الحبيبات مع الزيت والكريمة الساخنة، واخلط حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا ويصبح الجناش ذا قوام غليظ.

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