يحمي من النوبات القلبية مضاد للالتهابات.. طريقة تحضير الكاكاو باللبن

الكاكاو باللبن.. يعتبر من المشروبات الشهيرة بشربها خلال الشتاء لما تمده للمرء من دفئ بالاضافة اللذيذ والمحبب الى قلوب العديد في تلك الفترة .

ويقدم لكم الموجز طريقة تحضير الكاكاو باللبن لتستمع بمشروب لذيذ في ساعات الشتاء الباردة سواء اذا كنت تشاهد التلفاز او تقرأ كتابا او حتى تعمل على حاسوبك المحمول سيكون الكاكاو باللبن خير انيس.

وإليكم طريقة تحضير الكاكاو باللبن الذي يحمي من النوبات القلبية مضاد للالتهابات وهي كالتالي:

مقادير مشروب الكاكاو باللبن

بودرة الكاكاو

السكر

الفانيليا

اللبن

قطع المارشيملو الطرية

مشروب الكاكاو باللبن

طريقة تحضير الكاكاو باللبن

قم بغلي مقدار من الماء يساوي ثلاث ارباع كوب من الماء ضع ملعقة واحدة من الكاكاو الباودر والكمية التي تختارها من السكر او لا تضع سكر حسب الرغبة بمجرد ان تكتمل عملية غلي الماء صب كوب الكاكاو بالماء الساخن قم بتقليبه جيدا حتى يمتزج الكاكاو بالماء المغلي اضافة ربع كوب من الحليب او الماء لتبريد المشروب اضف بعض النكهات الاضافية كمجموعة من قطع المارشيملو او عود من النعاع او ملعقة من الفانيليا استمتع بالمشروب اللذيذ وبالهناء والشفاء

فوائد الكاكاو باللبن

وتحتوى المادة التي يعد منها الكاكاو باللبن وهي الكاكاو الخام على مضادات الاكسدة مما يعزز عملية التخلص من الخلايا الفاسدة ورفع معدل التركيز وخصوصا للاطفال مما يرفع من درجة كفائتهم في تحصيل المعلومات الدراسية والقيام بانشطة الذكاء المتنوعة

كما يحتوي أيضا البودر الذي يعد منه الكاكاو باللبن على نسب مرتفعة من الفلافونويدات وهي مكملات غذائية مهمة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعدل من درجة انتشاره في الجسم

خاصة القلب والعقل كما يعمل على جعل الشرايين والاوعية الدموية تسترخي من النشاط الزائد مما يجعله مفيدا لمرضى القلب والمصابين بمشاكل في الدماغ

واللبن من العناصر الاساسية لصنع الكاكاو باللبن مما يجعله يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم المفيدة للعظام والعضلات والاسنان وبشكل اسنان الاطفال اللبنية

عدد المرات الذي يجب شرب بها الكاكاو باللبن

وتستطيع شرب الكاكاو باللبن لمرة واحدة خلال اليوم مع عدم الاكثار عن ذلك خلال اليوم تحديدا اذا تم تحليته بالسكر الابيض وكمية من العسل وان كان لا بد من العسل فملعقة واحدة لا غير من الحجم الصغير

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