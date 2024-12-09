طريقة عمل الحجازية الإسكندراني بأبسط الخطوات.. بالهنا والشفا

الحجازية الإسكندراني واحدة من أشهر الحلويات المصرية التقليدية، وتتميز بطعمها الفريد وقوامها الرملي المميز الذي يعشقه الجميع، تعود شهرتها إلى مدينة الإسكندرية، حيث تعتبر من الوصفات التراثية التي تعكس عبق المطبخ المصري، وتعتمد الحجازية على مكونات بسيطة مثل السميد والدقيق، إلى جانب حشوة القرفة الغنية التي تمنحها نكهة مميزة في هذا المقال تستعرض الموجز خطوات تحضير الحجازية الإسكندراني مع بعض النصائح للحصول على أفضل نتيجة.

مقادير طريقة عمل الحجازية الإسكندراني

مقادير العجينة

2 كوب من السميد الخشن.

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب من السمن البلدي أو النباتي.

نصف كوب من السكر.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع ماء دافئ.



طريقة عمل الحجازية الأسكندراني..مكونات الحشوة

كوب ونصف من السميد.

كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة ونصف من القرفة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

باكت فانيليا.

مكعب زبدة (حوالي ملعقتين كبيرتين).

ثلث كوب ماء يُضاف تدريجيًا.

الحجازية الأسكندراني طريقة تجهيز الحشوة

1. في مقلاة على نار متوسطة، قومي بإذابة الزبدة.



2. أضيفي السميد إلى الزبدة وقلّبي حتى يتحول لونه إلى الذهبي.



3. ضعي القرفة، الفانيليا، والكاكاو مع التحريك المستمر حتى تبرز الرائحة المميزة.



4. أضيفي السكر والماء تدريجيًا للحصول على عجينة رملية طرية.



5. ارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد تمامًا قبل استخدامه في الحشو.





الحجازية الاسكندراني

خطوات تحضير الحجازية الإسكندراني

1. في وعاء كبير، اخلطي السميد، الدقيق، السمن، السكر، الملح والخميرة جيدًا.



2. أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.



3. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة لتتخمر.



4. بعد التخمر، قسّمي العجينة إلى قسمين متساويين.



5. افردي القسم الأول في صينية مدهونة بالسمن.



6. وزّعي الحشوة بالتساوي فوق الطبقة الأولى.



7. افردي القسم الثاني من العجين فوق الحشوة واهتمي بتسوية السطح.



8. سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.



9. اخبزي الحجازية لمدة 25 دقيقة أو حتى تأخذ اللون الذهبي.



10. أخرجي الحجازية من الفرن، اتركيها تبرد قليلًا، ثم قطّعيها وقدميها ساخنة أو باردة.

نصائح لتحضير الحجازية بشكل مثالي

للحصول على عجينة طرية، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من

الرائب أو الزبادي.

يمكن إضافة نكهات إضافية للحشوة مثل المكسرات أو قطع الشوكولاتة.

لتزيين الحجازية، يمكن رش السكر البودرة أو دهنها بالشربات الخفيف.

تُحفظ الحجازية خارج الثلاجة لمدة يومين، ويمكن تخزينها لفترة أطول داخل الثلاجة.

الحجازية الإسكندراني ليست فقط حلوى لذيذة ولكنها تمثل جزءًا من التراث المصري. جربي هذه الوصفة السهلة واستمتعي بطعمها الرائع مع عائلتك وأصدقائك.

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