طريقة عمل برجر السمك في المنزل.. إليكم الطريقة خطوة خطوة

طريقة عمل برغر السمك

لأن السمك هو وجبة مميزة وأساسية لدى المصريين وخاصة في فصل الخريف والشتاء، ولأنه يحمل فوائد عديدة للجسم، حيث يعزز من صحة القلب والشرايين وغيرها من الفوائد المهمة، لذلك وددنا أن نعرض عليكم وصفة جديدة و مختلفة من نوعها وهي برجر السمك، في هذا التقرير يستعرض «الموجز» وصفة مميزة لبرجر السمك.

إليكم الوصفة المميزة لبرجر السمك

مكونات برجر السمك

المكوّنات تكفي ل 5 أشخاص:

½ كيلو فيليه سمك

كوب بقسماط

بصله مفرومه ناعم

حبة من الطماطم صغيرة

حبة صغيرة من الفلفل الأخضر

معلقه توم كبيره مفرومة

معلقه شبت مفروم

½ معلقه كمون

½ معلقه فلفل اسود

½ معلقه كزبرة

½ معلقه كركم

½ معلقه ملح

½ معلقه شطة

طريقة عمل برجر السمك

نقوم بفرم جميع المكونات بالكبه فرم ناعم، وبعدها نقوم بتشكيلها بشكل أقراص البرجر.

ثم بعدها نقلي السمك بمعلقه واحدة فقط من الزيت الساخن جدا، أو نقوم بشويه باستخدام الجريل، ونقوم بتقليبه حتى ينضج ثم نخرجه.

فوائد السمك

يعد السمك منجم للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، واليود، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية والدهنية.

ولقد أجمعت الدراسات على أن أكل السمك من 1-2 حصة على الأقل أسبوعيًا يعود على جسم الإنسان بفائدة عظيمة، ويعد السمك من أفضل الأغذية البروتينة، فهو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة قليل الدهون، فما أهم فوائد السمك هذه؟

للسمك العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن أهم فوائد السمك الآتي:

1. تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية

ويعود ذلك للأمور الآتية:

يوفر السمك الأوميجا 3 والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن الضرورية لنمو الأعصاب والدماغ في الجنين إذا تم تناوله من قبل الحامل، ويضمن التطور العقلي والبصري السليم.

وجدت بعض الدراسات علاقة بين تناول الأوميجا 3 وتقليل خطر الإصابة بكل من الاكتئاب، والخرف، ومرض الزهايمر.

تلعب الأوميجا 3 والأحماض الدهنية في السمك دور كبير وأساسي لتعزيز عمل النواقل العصبية، وزيادة الذاكرة والتركيز والعمليات العقلية المختلفة.

وجد بأن تناول كبار السن للسمك والمأكولات البحرية مرة على الأقل أسبوعيًا يقلل من خطر إصابتهم بالزهايمر والخرف.

وجد أن من يتناولون الأسماك بانتظام، كانت معدلات الإصابة بالاكتئاب لديهم أقل من غيرهم.

2- تعزيز صحة القلب

محتوى السمك العالي من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية؛ لأن للسمك القدرة على الآتي:

محاربة الالتهابات التي قد تصيب الشرايين والأوعية الدموية.

الحد من تجلط الدم.

يخفض نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم (LDL).

السيطرة على معدلات ضغط الدم.

تحسين مرونة الأوعية الدموية.

3. الوقاية من التهاب المفاصل

وجد بأن تناول مصادر أوميغا 3، مثل: الأسماك الزيتية يقدم الفوائد الآتية للمفاصل:

يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات، وخاصة التهابات المفاصل.

يخفف من أعراض الالتهاب الروماتويدي، وأمراض المناعة الذاتية، والصدفية.

4. الوقاية من السرطان

ربطت بعض نتائج الأبحاث تناول الأحماض الدهنية أوميغا 3 بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات وبنسب عالية، خاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الفم، وسرطان المريء، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان المبيض.

5- الوقاية من الإصابة بالربو عند الأطفال

إذ وجد بأن الأطفال الذين يتناولون كمية من السمك أعلى من غيرهم كانت فرص إصابتهم بالربو، وتطور أعراضه أقل من غيرهم.

6. الوقاية من السكري

بالإضافة إلى أن تناول مرضى السكري للسمك يساعدهم في الحفاظ على معدلات سكر طبيعية، فقد وجدت علاقة تربط بين تناول مصادر الأحماض الدهنية الأساسية وأوميغا 3 وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

إذًا فتناول الأسماك والمأكولات البحرية سيكون له دور إيجابي لمرضى السكري وللوقاية منه، وبهذا تكمن فوائد السمك الصحية.

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