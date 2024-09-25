ارتفاع جديد في أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر

تباينت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25-9-2024، داخل الأسواق المحلية بجميع المحافظات، وارتفعت أسعار السمك والجمبري في بعض الأنواع بينما خيم الاستقرار على البعض الاخر، وتختلف أسعار السمك والجمبري من منطقة لآخرى، حسب أسعار تكلفة النقل.

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

يعتبر السمك والجمبري من أكثر السلع التي يبحث المواطنون عن أسعارها، حيث يعتمدن ربات البيوت على المأكولات البحرية في تغذية أطفالهن، كما ينصح الأطباء بتناول الأسماك بكافة أنواعها لما تحمله من قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية.

أسعار السمك والجمبري اليوم داخل مصر

يأتي السمك في مقدمة السلع التي يحرص " الموجز"، على نشر تحديث أسعارها للمتابعين، ووفقا لما تعلنه بوابة أسعار مجلس الوزراء سجلت أسعار الاسماك اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، الأرقام التالية:

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

- صعد سعر السمك البلطي الكبير اليوم، ليتراوح ما بين 77 و81 جنيهًا للكيلو.

- بينما ارتفع سعر السمك البلطي الوسط، عند ما بين 72 و76 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.



أسعار السمك اليوم داخل سوق العبور

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 200 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 260 جنيها.

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 430 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 90 و190 جنيها.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 160 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 200 إلى 400 جنيه.

أسعار السمك المجمد اليوم



- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- بلغ كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

- وصل سعر المكرونة المجمدة، إلى 30 إلى 60 جنيهًا.

- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 30 إلى 50 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- بلغ سعر الجمبري الجامبو، ما يتراوح بين 660 و760 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، ما بين 580 و640 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 460 و640 جنيهًا للكيلو.

- بلغ الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 180 و380 جنيهًا للكيلو.

- استقر سعر الجمبري المجمد، بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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