أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 19-9-2024 داخل الأسواق

سجلت أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 19-9-2024، النصيب الأكبر فى عمليات البحث على جوجل اليوم، وشهدت أسعار الاسماك تباينا داخل سوق السمك بمدينة العبور، وبلغ سعر سمك البلطي الأسواني بين 30 و70 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

يهتم المصريون بمعرفة أسعار السمك بشكل يومي ويقبلون على شرائه، لما له من فوائد وقيمة غذائية كبيرة.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

ويحرص “ الموجز”، على تقديم خدمة نشر أسعار السمك والجمبري لمتابعيها وفقا لما أعلنته شعبة الاسماك باتحاد الصناعات المصرية، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر السمك البلطي اليوم

وتباين سعر سمك البلطي الأسواني في سوق العبور بين 30 و70 جنيهاً للكيلو، بينما تراوح سعر سمك البلطي 2 بين 81 و83 جنيهاً للكيلو، أما بالنسبة لسمك البلطي 1، فيتراوح سعره بين 84 و88 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك اليوم

وتتفاوت أسعار سمك مكرونة السويسي بين 90 و160 جنيهاً للكيلو، وسعر سمك مرجان 1 يتراوح بين 200 و420 جنيهاً للكيلو، حسب الحجم والجودة.



أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وشهدت أسعار الأسماك المجمدة، استقراراً فى الأسواق المحلية، وتراوح سعر سمك المرجان المجمد بين 30 و50 جنيهاً للكيلو، وسعر سمك البربون المجمد بين 30 و50 جنيهاً للكيلو، في حين يتراوح سعر سمك المكرونة المجمد بين 30 و60 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البوري

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.

تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك الماكريل اليوم

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد إلى 100جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سجل سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 440 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.

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