اعرف أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الخميس 19-9-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 استقرارًا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار كبير في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم الخميس للمستهلك

ويهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار الأسماك اليوم الخميس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جميعًا بعدما سجل أمس الجمعة 80 جنيهًا.

وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية مما يجعل لها دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.



وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الخميس

سعر السمك الفيلية اليوم الخميس

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و270جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 90 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 70 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 90 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160 إلى 170 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الخميس

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.



فوائد الاسماك لصحة الإنسان

الجدير بالذكر أن تناول الأسماك يساعد على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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