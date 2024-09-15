البلطي بكام انهاردة.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 15-9-2024

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 15-9-2024، تباينا ملحوظا داخل الأسواق بجميع المحافظات، وحيرت أسعار السمك والجمبري المستهلكين، حيث تراوح سعر كيلو المرجان المجمد بين 30 إلى 50 جنيهًا، والبربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

ويحرص " الموجز "، على تقديم خدمة نشر أسعار السمك والجمبرى لمتابعيها، نظرا لأن الأسماك تعد من الأكلات الأساسية والمميزة داخل المطبخ المصرى، وتعتمد عليها ربات البيوت المصرية فى تقديمها لأطفالها، حيث أنها تعد من الوجبات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور للجملة والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار السمك البلطي اليوم



- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 78 و82 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الوسط بين 74 و76 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكابوريا

- تراوح سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم من 200 إلى 440 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي اليوم بين 90 و200 جنيه.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 160 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر الجمبري من 180 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم .

- تراوح سعر سمك «القاروص - لوت» من 200 إلى 400 جنيه.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم من 200 إلى 400 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك المجمد اليوم

- تراوح المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- تراوح سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار السمك الماكريل

- تراوح سعر كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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