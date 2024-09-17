أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الثلاثاء 17-9-2024 داخل سوق العبور



أسعار السمك داخل الأسواق .. بين الارتفاع والهبوط تعيش أسعار السمك والجمبري، حالة من الاضطراب، فبعدما كانت الأسعار تتبدل أسبوعيا، أصبحت أسعار السمك تتزايد وتتناقص يوميا، وقد سجلت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 17-9-2024، تباينا داخل الأسواق، حيث تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 160 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

ويحرص " الموجز "، على تقديم خدمة نشر أسعار السمك والجمبرى لمتابعيها، نظرا لأن الأسماك تعد من الأكلات الأساسية والمميزة داخل المطبخ المصرى، وتعتمد عليها ربات البيوت المصرية فى تقديمها لأطفالها، حيث أنها تعد من الوجبات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، ونستعرض خلال السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم في مصر

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 430 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 80 و220 جنيه.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 160 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 200 إلى 400 جنيه.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 200 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 260 جنيهًا.



أسعار السمك اليوم



أسعار الأسماك المجمدة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 30 إلى 50 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 1

بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.



أسعار الجمبري اليوم



- بلغ سعر الجمبري الجامبو، ما يتراوح بين 680 و780 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، ما بين 590 و670 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 480 و580 جنيهًا للكيلو.

- بلغ الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 200 و 380 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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