تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 16-9-2024 داخل الأسواق

أسعار السمك داخل الأسواق .. شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 16-9-2024، حالة من الاستقرار داخل الاسواق خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر السمك المكرونة المجمدة بين 30 جنيها إلى 60 جنيها، بينما تراوح سعر كابوريا بين 40 إلى 160 جنيها.

وتتصدر أسعار السمك والجمبري، محركات البحث على المنصات الإلكترونية المختلفة، حيث تتزايد عمليات البحث للاستفسار عن أسعار السمك بجميع انواعه سواء الطازجة أو المجمدة.

أسعار السمك اليوم في مصر

يحرص “ الموجز ”، على تقديم خدمة نشر أسعار السمك والجمبرى لمتابعيها وذلك وفقا للأسعار المعلنة داخل الاسواق، وجاءت أسعار السمك على النحو الآتي:

أسعار السمك والجمبري اليوم



وتشهد أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور سعر منخفض عن السوق القطاعي بنحو يتراوح بين 10% إلى 15%، لذا سوف نعرض الأسعار الجملة في السوق القطاعي بحيث يقوم المواطن بعمل المقارنة ومعرفة فرق السعر بين القطاعي والجملة.

أسعار السمك

أسعار السمك اليوم للمستهلك

قشر البياض بين 170 جنيها إلى 270 جنيها.

بياض أملس بلدي بين 100 جنيه إلى 150 جنيها.

بياض أملس 2 بين 40 جنيها إلى 90 جنيها.

الثعابين بين 50 جنيها إلى 350 جنيها.

برانيس إسكندراني 90 جنيه إلى 210 جنيها.

المكرونة السويسي بين 85 جنيها إلى 185 جنيها.

مكرونة مجمدة بين 30 جنيها إلى 60 جنيها.

كابوريا من 40 جنيها إلى 160 جنيها.

مرجان 1 بين 170 جنيها إلى 270 جنيها.

مرجان 2 بين 110 جنيها إلى 160 جنيها.

مرجان مجمد 30جنيها إلى 50 جنيها.

بربون 1 يتراوح 180 جنيها إلى 300 جنيه.

بربون 2 تراوح بين 120 جنيها إلى 170 جنيها.

بربون مجمد بين 30 جنيها إلى 50 جنيها.

بوري 1 بين 110 جنيهات إلى 170 جنيها.

بوري 2 تراوح بين 90 جنيها إلى 100 جنيه.

السردين المجمد بين 50 جنيها إلى 100 جنيه.

ماكريل مجمد بين 100 جنيه إلى 140 جنيها.





أسعار السمك البلطي اليوم



البلطي (1) تراوح 78 جنيها إلى 82 جنيها.

بلطي (2) تراوح بين 74 جنيها إلى 76 جنيها.

بلطي أسواني بين 30 جنيها إلى 70 جنيها.

فيليه بلطي بين 50 جنيها إلى 250 جنيها.



أسعار الجمبري اليوم



جمبري جامبو يتراوح بين 670 إلى 750 جنيها.

جمبري (1) بين 560 إلى 660 جنيها.

جمبري (2) يتراوح بين 470 إلى 550 جنيها.

جمبري (2) مجمد يتراوح بين 175 إلى 425 جنيها.

جمبري (3) يتراوح بين 170 إلى 370 جنيه.

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