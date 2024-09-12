زيارة الرئيس الألماني لسوق السمك.. لماذا اختار هذا المكان؟

في زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بجولة تفقدية لسوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة. وقد استقبله محافظ الجيزة المهندس عادل النجار وأهالي المنطقة بحفاوة بالغة.

زيارة الرئيس الألماني لسوق السمك

يقدم لكم موقع الموجز ، كل ما تريد معرفته عن زيارة الرئيس الألماني لسوق السمك، وهو يتجول بين أركان السوق ويتحدث مع التجار والمواطنين، مما يعكس اهتمامه الكبير بتفاصيل المشروع.

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لماذا اختار الرئيس الألماني هذا المكان؟

وبهذه الزيارة، أكد الرئيس الألماني على دعم بلاده لمصر في جهودها التنموية، كما أشار إلى أهمية مثل هذه المشاريع في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات."

زيارة الرئيس الألماني لسوق السمك

تفاصيل زيارة الرئيس الألماني إلى مصر

وتسلط الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عاما الضوء على التعاون على المستوى التجاري والتنموي وليس على المستوى السياسي.

يقوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى مصر تستغرق يومين من 10 إلى 12 سبتمبر، وهي أول زيارة لرئيس ألماني إلى البلاد منذ 24 عامًا.

وتهدف الزيارة إلى "تعزيز الشراكة طويلة الأمد في التعليم والعلوم والأعمال وتعميق العلاقات الثنائية، لا سيما بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في السياسة الخارجية والأمنية الإقليمية، وخاصة كوسيط وسط الأزمات الحالية في الشرق الأوسط"، بحسب السفارة الألمانية في القاهرة.

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وبحسب السفارة، فإن برنامج الزيارة يشمل لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يليه مؤتمر صحفي مشترك، كما سيزور عددا من المشروعات التعاونية الرئيسية، بما في ذلك محطة قطار العاصمة الإدارية الجديدة.

كما سيتضمن البرنامج استكشافًا ثقافيًا يشمل مواقع تاريخية مثل سقارة والمدينة الإسلامية، إلى جانب المشاركة في المؤسسات التعليمية مثل الجامعة الألمانية الدولية (GIU) والمدرسة الألمانية في القاهرة (DSB)، وهي واحدة من أقدم المدارس الألمانية المعترف بها خارج ألمانيا.

العلاقات المصرية الألمانية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لمصر تمثل إضافة كبرى ومهمة لمسار العلاقات المصرية الألمانية، وانعكاساً لتاريخ ممتد من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني بقصر الاتحادية: "أرحب بكم كما لم يزر مصر رئيس ألماني منذ 25 عاماً".

وأضاف السيسي أن مصر تقدر الشراكة وتحرص على تعزيز التعاون مع ألمانيا، احتراماً لدولة ألمانيا والشخصية الألمانية التي تقدرها ونعتز بها، ونفتخر بأن ألمانيا أحد أهم وأكبر شركائنا في مصر.

وقال إن الشركات الألمانية لها قيمة كبيرة في المشروعات الكبرى مثل مشاريع الطاقة والنقل، وكانت مساهمة الشركات كبيرة ومحل تقدير من الجانب المصري، مشيرا إلى أن هذه المشروعات القومية كان لها تأثير كبير على البنية التحتية في مصر.

ورحب بالشركات الألمانية العاملة في المشروعات القومية بمصر.

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