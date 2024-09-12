بعد افتتاح الرئيس الألماني لها اليوم.. التفاصيل الكاملة عن الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة

زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس، مقر الجامعة الألمانية الدولية (GIU) في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام بافتتاحها بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف منصور الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة، ويوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل افتتاح مقر الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأسيس الجامعة الألمانية الدولية GIU

أنشئت الجامعة الألمانية الدولية GIU بناءً على اتفاقية دولية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتهدف الجامعة إلى تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتوفير تعليم ألماني عالي الجودة مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة والتعليم الموجه نحو الممارسة.

الكليات والبرامج الأكاديمية المتاحة

تضم الجامعة الألمانية الدولية سبع كليات تقدم 48 برنامجًا أكاديميًا متنوعًا، منها:

كلية الهندسة: تشمل تخصصات مثل هندسة الميكاترونيك، والهندسة الروبوتية.

كلية الهندسة المعمارية: تقدم برامج في التصميم المعماري والعمارة الداخلية.

كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر: تشمل علوم البيانات وأمن المعلومات.

كلية إدارة الأعمال: تشمل الإدارة الدولية والتسويق الرقمي.

كلية التصميم: تقدم برامج في تصميم الأزياء والحلي.

كلية الهندسة الصيدلية، العلاج الطبيعي، والبايو تكنولوجي.



دور الجامعة في تعزيز التعاون المصري-الألماني

تسهم الجامعة الألمانية الدولية في تعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين مصر وألمانيا،كما تهدف إلى تعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد من خلال تبني أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة.

زيارة الرئيس الألماني وأثرها

أعربت الجامعتان الألمانية الدولية GIU والجامعة الألمانية بالقاهرة عن اعتزازهما بزيارة الرئيس شتاينماير، مؤكدتين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعليم العابر للحدود، كما أشار البيان الصادر إلى أن الرئيس شتاينماير أعرب عن دعمه لتوسيع التعاون في التعليم العالي والفني بين البلدين.

وتعد الجامعة الألمانية الدولية GIU مؤسسة ألمانية تهدف إلى تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية والعالم، وإتاحة التعليم العالي الألماني وتعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم، باستخدام أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة والتكنولوجية الحديثة.

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