اعرف أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 29-8-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا. وتراوحت أسعار السمك البربوني الفئة الأولى بين 180 و300 جنيه، بينما بلغت أسعار السمك البوري ما بين 110 و170 جنيه.

أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كل ما يخص أسعار الأسماك اليوم الخميس الموافق 29-8-2024.





أسعار السمك اليوم للمستهلك

البلطي: تراوحت أسعاره ما بين 75 و77 جنيهًا.

تراوحت أسعاره ما بين 75 و77 جنيهًا. قشر البياض: تراوحت أسعاره بين 160 و260 جنيهًا.

تراوحت أسعاره بين 160 و260 جنيهًا. البوري (فئة 1): تراوحت أسعاره بين 180 و300 جنيه.

تراوحت أسعاره بين 180 و300 جنيه. البوري (فئة 2): كما تراوحت أسعاره بين 110 و170 جنيه.

تراوحت أسعاره بين 110 و170 جنيه. المكرونة المجمدة: تراوحت أسعارها بين 30 و60 جنيهًا.

تراوحت أسعارها بين 30 و60 جنيهًا. المكرونة السويسي: كما تراوحت أسعارها بين 85 و145 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك الأخرى:

البربوني (فئة 1): وتراوحت أسعاره بين 180 و300 جنيه.

وتراوحت أسعاره بين 180 و300 جنيه. البربوني (فئة 2): تراوحت أسعاره بين 110 و170 جنيهًا.

تراوحت أسعاره بين 110 و170 جنيهًا. الموسى: و تراوحت أسعاره بين 200 و440 جنيهًا.

تراوحت أسعاره بين 200 و440 جنيهًا. القراميط: تراوحت أسعاره بين 30 و70 جنيهًا.

تراوحت أسعاره بين 30 و70 جنيهًا. القاروص: كما تراوح سعر الكيلو بين 200 و400 جنيه.

كما تراوح سعر الكيلو بين 200 و400 جنيه. يلو دنيس: تراوح سعر الكيلو بين 100 و260 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

السبيط: تراوح سعر الكيلو بين 200 و440 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو بين 200 و440 جنيهًا. البلطي: كما تراوحت أسعاره ما بين 75 و77 جنيهًا.

كما تراوحت أسعاره ما بين 75 و77 جنيهًا. الكابوريا: و تراوح سعر الكيلو بين 40 و160 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الصغير: وتراوح سعر الكيلو بين 170 و370 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو بين 170 و370 جنيهًا. الجمبري الجامبو: تراوح سعر الكيلو بين 670 و770 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو بين 670 و770 جنيهًا. السبيط - كاليماري: كما تراوح سعره بين 210 و430 جنيهًا.

كما تراوح سعره بين 210 و430 جنيهًا. مكرونة سويسي: تراوح سعر الكيلو بين 80 و140 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو بين 80 و140 جنيهًا. الكابوريا: كما تراوح سعرها اليوم بين 40 و180 جنيهًا.

كما تراوح سعرها اليوم بين 40 و180 جنيهًا. القاروص - لوت: استقر سعره بين 100 و260 جنيهًا.

استقر سعره بين 100 و260 جنيهًا. سمك الوقار: تراوح سعره بين 100 و260 جنيهًا.

تراوح سعره بين 100 و260 جنيهًا. الدنيس: كما تراوح سعر الكيلو بين 100 و260 جنيهًا.

سعر السمك الفيلية

تشهد الأسواق ارتفاعًا متزايدًا في أسعار الأسماك والجمبري، مما يؤثر على خيارات المستهلكين ويستدعي متابعة دقيقة للتغيرات السعرية

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