اعرف أسعار السمك اليوم الأربعاء 18-9-2024.. والجمبري يسجل 780 جنيه

أسعار الأسماك داخل الأسواق .. شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 18-9-2024، استقرار داخل سوق العبور، تزامنا مع إقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث سجلت أسعار السمك البلطي ما بين 87 و 89 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الفيليه البلطي ما بين 50 و250 جنيها.

تراجعت أسعار السمك والجمبري في مصر، عقب انطلاق حملات المقاطعة للأسماك والتي جاءت باسم “خليها تعفن” في عدد من المحافظات، منذ عدة أشهر، حيث جاءت لمحاربة غلاء الاسعار ولاقت قبول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفى الواقع.

أسعار السمك والجمبري اليوم في مصر



ويقدم " الموجز "، على تقديم خدمة نشر أسعار السمك والجمبرى لمتابعيها، نظرا لأن الأسماك تعد من الأكلات الأساسية والمميزة داخل المطبخ المصرى، ويعتمد عليها ربات البيوت المصرية فى تقديمها لأطفالهم، حيث أنها تعد من الوجبات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، ونستعرض خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري وفقا لما عرضته شاشات سوق العبور خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18-9-2024.

سعر السمك البلطي اليوم

- بلغ سعر كيلو السمك البلطي ما بين 87 و 89 جنيها.

- وبلغ حقق سعر كيلو الفيليه البلطي ما بين 50 و250 جنيها

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم للمستهلك

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 430 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 80 و220 جنيه.

أسعار السمك الكابوريا

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 160 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 200 إلى 400 جنيه.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 200 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك المجمد اليوم



- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 30 إلى 50 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 1

أسعار السمك الماكريل

-بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- بلغ سعر الجمبري الجامبو، ما يتراوح بين 680 و780 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، ما بين 590 و670 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 480 و580 جنيهًا للكيلو.

- بلغ الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 200 و 380 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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