اعرف أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الاثنين 23-9-2024 في سوق العبور

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الاثنين 23-9-2024، في سوق العبور، لجملة الأسماك، خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام القليلة.

وتحافظ الأسماك على صحة القلب وخفض ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

وشهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري استقرارا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم الإثنين للمستهلك

وارتفعت أسعار الأسماك في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من90 جميعًا بعدما سجل أمس الأحد 85 جنيهًا

وينشر الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الاثنين في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الإثنين

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين75 و87 جنيهًا للكيلو.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي والجمبري

سعر السمك الفيلية اليوم الإثنين

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الإثنين

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

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