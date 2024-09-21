أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 ارتفاعًا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحافظ الأسماك على صحة القلب وخفض ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

أسعار السمك اليوم السبت للمستهلك

ويريد العديد من المواطنين معرفة أسعار الأسماك في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها بنسبة طفيفة، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جميعًا بعدما سجل أمس الجمعة 85 جنيهًا

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم السبت 21-9-2024 في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم السبت

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين75 و87 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم السبت

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

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