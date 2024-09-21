siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في سوق العبور

أسعار السمك
أسعار السمك

شهدت أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 ارتفاعًا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحافظ الأسماك على صحة القلب وخفض ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

 

 

 

لا يفوتك

أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة 20-9-2024 في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 19-9-2024 داخل الأسواق

أسعار السمك اليوم السبت للمستهلك

ويريد العديد من المواطنين معرفة أسعار الأسماك في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها بنسبة طفيفة، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جميعًا بعدما سجل أمس الجمعة  85 جنيهًا

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم السبت  21-9-2024 في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم السبت 

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين75 و87 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي 

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم السبت

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

أقرا أيضًا: 

اعرف أسعار السمك اليوم الأربعاء 18-9-2024.. والجمبري يسجل 780 جنيه

اعرف أسعار السمك اليوم الأربعاء 18-9-2024.. والجمبري يسجل 780 جنيه

 

لا يفوتك

نشرة الموجز التعليمية .. وزارة التربية والتعليم تصدر توصيات هامة للموجهين قبل انطلاق الدراسة.. وزير التربية والتعليم: كثافات الفصول لن تزيد عن 50 طالبًا

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 والقنوات الناقلة

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. العملة الأمريكية بكام
تم نسخ الرابط