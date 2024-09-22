تراجع أسعار السمك وارتفاع الجمبري اليوم الأحد 22-9-2024 في سوق العبور
شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 22-9-2024، تراجعا داخل الأسواق المحلية بجميع الاسواق، بينما ارتفعت أسعار الجمبري، وتراوحت أسعار السمك من 76 - 78 جنيها، ويضاف إلى أسعار السمك والجمبري ط المعلنة داخل أسواق الجملة حوالي من 10 الى 15 جنيها للبيع للمستهلك.
أسعار السمك اليوم للمستهلك
يهتم قطاع كبير من المستهلكين بمعرفة أسعار السمك والجمبري، حيث تعد المأكولات البحرية من أهم السلع التي يحرص المصريون على شرائها حيث تتناسب أسعارها مع جميع طبقات الشعب المصري.
أسعار السمك والجمبري اليوم في مصر
وكانت قد انتشرت عدد من الدعوات التي كانت تطالب بمقاطعة شراء السمك، بعد ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، وبالفعل أجبرت حملات المقاطعة التي انطلقت من محافظة بور سعيد التجار على تخفيض الأسعار.
أسعار السمك اليوم
يهتم “ الموجز ”، بتقديم خدمة نشر أسعار السمك والجمبري والأسماك المجمدة، للمتابعين وفقا لما اعلنته بورصة سوق العبور، والتي جاءت على النحو الآتي:
سعر السمك البلطي اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 من 76 - 78 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو البلطي 2 من 71 - 75 جنيها
بلغ سعر كيلو البلطي الاسواني من 30 - 70 جنيها
اقترب سعر كيلو فيليه بلطي من 50 - 250 جنيها
سعر السمك البوري اليوم
حقق سعر كيلو البوري 1 من 120 - 140 جنيها
وصل سعر كيلو البوري 2 بين 90 - 110 جنيهات.
سعر السمك قشر البياض اليوم
سجل سعر كيلو قشر بياض من 180 - 280 جنيها
سجل سعر كيلو سمك الثعابين بين 50 - 350 جنيها
بلغ سعر كيلو المكرونة السويسي بين 85- 185 جنيها.
سعر سمك دنيس اليوم
بلغ سعر كيلو سمك دنيس من 100 - 260 جنيها
سعر السبيط اليوم
بلغ سعر كيلو السبيط - كاليماري - سابيا من 200 - 420 جنيها
سعر الكابوريا اليوم
سجل سعر كيلو الكابوريا بين 40 - 160 جنيها
سعر المرجان اليوم
تراوح سعر كيلو المرجان 2 بين 100 - 180 جنيها
سعر الجمبري اليوم
حقق سعر كيلو الجمبري 2 بين 460 - 580 جنيها
وصل سعر كيلو الجمبري 3 بين 200 -400 جنيه
سعر الأسماك المجمدة اليوم
بلغ سعر كيلو السردين المجمد من 50 - 100 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو سمك الماكريل المجمد من 100 - 140 جنيها
وصل سعر كيلو الجمبري 2 المجمد بين 175 - 425 جنيها.
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