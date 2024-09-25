مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 25-9-2024 بعد انخفاضها بنسبة 30% بالأسواق

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 25-9-2024، داخل الأسواق، والمنافذ الحكومية المختلفة، وتراوحت أسعار اللحوم البلدية داخل محالات الجزارة بين 320 و420 جنيه، بينما سجلت أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة نحو 225 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك

شهدت منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية زحاما من قبل المواطنين بسبب اقبالهم الشديد لشراء اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وتحرص وزارتي التموين والزراعة بجانب منافذ الهيئة الوطنية، على توفير كميات كبيرة من اللحوم تجميع بين الجودة العالية والأسعار المنافسة.

أسعار اللحوم اليوم داخل مصر

تأتي اللحوم في مقدمة السلع الأساسية التي تتصدر محركات البحث على جوجل، حيث يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار اللحوم قبل الشراء، حيث تتغير أسعار اللحوم وفقا لاليات العرض والطلب، بالاضافة لتقلبات أسعار الأعلاف حيث تعتمد مصر على استيراد أعلاف الماشية، و “ الموجز ”، من جانبه يهتم بنشر أسعار اللحوم وفقا للأسعار التي تعلنها بوابة أسعار مجلس الوزراء، حيث سجلت أيعار اللحوم الأرقام التالية:

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم البلدية اليوم

سجل سعر الكيلو من اللحوم البلدي ما بين 320 و420 جنيهًا، مع وصول سعر عِرق الفلتو إلى 420 جنيهًا.

سعر اللحمة الجملي اليوم



تراوح سعر الكيلو من اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه، والمفروم البلدي بين 300 و370 جنيهًا، والكبدة البلدي بين 300 و350 جنيهًا.

سعر اللحمة البتلو اليوم

كما تراوح سعر اللحمة البتلو بين 350 و400 جنيه، واللحمة الضاني بـ520 جنيهًا.

أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة



وبلغ متوسط سعر كيلو السجق حوالي 225 جنيهًا.

بينما وصل سعر اللحم الضأن إلى 350 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكبدة حول 250 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم المفروم حوالي 230 جنيهًا.

أما اللحوم البلدي الطازجة فسجلت سعرًا يبلغ حوالي 280 جنيهًا للكيلو.





أسعار اللحوم اليوم داخل منافذ لحوم الوطنية

وسجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

وسجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

كما بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.

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