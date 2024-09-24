أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-9-2024 داخل محلات الجزارة ومنافذ وزارة الزراعة

خيم الاستقرار على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-9-2024، داخل محالات الوزارة ومنافذ البيع التابعة للدولة، وسجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة نحو بين 350 لـ 400 جنيها، بينما بلغت أسعار اللحوم المستوردة ما بين 280 لـ 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلكين

شهدت أسعار اللحوم قفزات عنيفة، خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف، مما جعلها تغيب كثيرا عن موائد المصريين بسبب عدم قدرتهم على شرائها، وتشير التوقعات الي أن أسعار اللحوم سوف تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة مع توافر الاعلاف الخضراء للمواشي.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وبالرغم من حالة الركود التي تعاني منها أسواق اللحوم، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، واتجاه القوى الشرائية للمستهلكين لأسواق المستلزمات المدرسية، إلا أن عمليات البحث عن أسعار اللحوم الحمراء، لا تنقطع على محركات البحث بجوجل، ويستعرض “الموجز”، خلال السطور التالية، آخر المستجدات التي طرأت علي أسعار اللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 450 جنيها.

سعر اللحمة الجملي اليوم

ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيها.

سعر اللحمة الضأن اليوم

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 لـ 400 جنيها.

سعر اللحمة البتلو اليوم

كما يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 لـ 380 جنيها.

سعر اللحمة المفروم اليوم

تراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

- أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيهًا.

- أسعار المفروم البلدي: 340 جنيهًا إلي 400 للكيلو.

- أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا.

- أسعار السجق المستورد:110 جنيهًا للكيلو.

- أسعار المفروم الجملي: 300 جنيهًا. -يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 270 إلى 300 جنيهًا.

أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم

أسعار اللحوم السودانية الطازجة بـ 290 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية المجمدة بـ 200 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 290 جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 290جنيها.

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