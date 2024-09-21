ضبط 6.3 طن من اللحوم والدواجن الفاسدة في الجيزة

في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، قامت محافظة الجيزة، بتوجيه عدة حملات رقابية لضبط الأسواق، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 6.3 طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل وأماكن ضبط اللحوم والدواجن الفاسدة بالجيزة.

تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق مع بدء العام الدراسي الجديد.

وكلف النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، ومنع التلاعب بالأسعار.

دواجن فاسدة

جهود مديرية الطب البيطري

ضمن هذه الجهود، قامت مديرية الطب البيطري في الجيزة بتنظيم عدة حملات رقابية على الأسواق وتهدف هذه الحملات إلى فحص اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لضمان مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية، والحد من أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

نتائج الحملة في أحياء الجيزة

شملت الحملات الرقابية أحياء ومناطق عديدة في الجيزة، منها إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبوالنمرس، العجوزة، الدقي، وبولاق الدكرور. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 6.3 طن من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصنعات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة.

لحوم فاسدة

الإجراءات القانونية

تم تحرير محاضر رسمية للمخالفين، وتمت مصادرة المنتجات المضبوطة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه المخالفات.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تسعى لمحافظة الجيزة إلى تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المواطنين.

تواصل المحافظة جهودها لضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق، وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية قد تنتج عن تداول المنتجات الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك.

مصنعات لحوم فاسدة

يشار إلى أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تلقى مطلع الشهر الجاري، تقرير شامل حول أنشطة مديرية الطب البيطري في المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي.

التقرير استعرض مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تشغيل المجازر، والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن المعروضة في الأسواق، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح التقرير أن المديرية قامت بتحصين 160,450 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، و18,215 رأس ماشية ضد جدرى الماشية والتسمم الدموي.

كما تم تحصين 81 رأس ماشية ضد حمى الثلاث أيام، وتحصين 36,600 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور.

وفي إطار مجهودات المجازر، بلغ إجمالي المذبوحات 12,111 رأس ماشية و838,320 طائر دواجن.

كما شمل التقرير أعمال الفحص الطبي للماشية، حيث تم إجراء اختبارات لمرض البروسيلا على 3,399 رأس ماشية وتحصين 744 رأس، إلى جانب اختبارات الدرن لـ 3,182 رأس من الأبقار والجاموس.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت المديرية 480 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة، وتم تنظيم 3 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لخدمة الماشية في مناطق العياط والواحات البحرية، حيث تم علاج ورش 5,219 رأس ماشية وترقيم 1,627 رأس، وتأمين 159 رأس ماشية.

في مجال التفتيش على اللحوم، تم تحرير 43 محضرًا وضبط حوالي 15 طنًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجه محافظ الجيزة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتصدي لأي تجاوزات تؤثر على صحة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

صور صادمة.. الجيزة تضبط أطنان من مصنعات اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة بهذه المناطق

”لونها اخضر” بعد ضبط 600 كيلو من اللحوم الفاسدة ازاي تعرفها ؟