محافظ الجيزة يوجه بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وترخيص الأنشطة التجارية والصناعية بالواحات البحرية

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين، وعمد ومشايخ مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في المنطقة، وسبل تحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

خلال السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل اللقاء:

طلبات المستثمرين ومقترحاتهم لرفع كفاءة المشاريع

في هذا الاجتماع، استمع المحافظ إلى طلبات المستثمرين ومقترحاتهم لرفع كفاءة المشاريع القائمة بالمدينة، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك لتعزيز فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي وترخيص الأنشطة التجارية والصناعية، بما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.

ناقش النجار مع المستثمرين مشكلة انقطاع الكهرباء في بعض المناطق النائية بقرية الحيز، وتم الاتفاق على دراسة تشكيل كيان يجمع المستثمرين لتوحيد الجهود في مواجهة أي تحديات مستقبلية.

تحسين الخدمات الصحية

كما تطرق الاجتماع إلى موضوعات أخرى مثل تحسين الخدمات الصحية وتوفير الأطباء لمستشفى الواحات البحرية، وكذلك التوسع في بناء وحدات الإسكان التي تلبي احتياجات السكان المحليين.

من جانبه، التقى المحافظ بعدد من عمد ومشايخ القرى لبحث تحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها تقنين أوضاع الأراضي. وأعلن المحافظ عن قرب التوصل إلى حلول تسهل إجراءات التقنين وتحفظ حقوق الدولة، كما وعد بمعالجة التأخير في تنفيذ مشاريع الكهرباء والصرف الصحي بالتعاون مع الوزارات المعنية.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع نائب المحافظ إبراهيم الشهابي، ونائبة المحافظ هند عبد الحليم، وأعضاء مجلس النواب عمرو القطامي ومحمد سلطان، ورئيس مركز الواحات البحرية صبري شاكر، إلى جانب عدد من المستثمرين والشخصيات البارزة في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي أمس بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وسبل تعزيزها وتحسينها.

خلال الزيارة، تفقد المحافظ وحدة الرعاية الصحية في قرية الحيز، التي تعد من القرى النائية في المركز وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن مدينة الجيزة، وتعتبر واحدة من آخر النقاط الحدودية في الجنوب الغربي للمحافظة.

اقرأ أيضًا

تسهيلات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن ملفات تقديم الصفوف الأولى بالمدارس

أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة سيدة أسفل عقار

