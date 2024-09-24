أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-9-2024.. ومفاجأة بشأن سعر الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-9-2024، استقرارًا داخل الأسواق والمزارع، خلال التعاملات الصباحية، جاء ذلك الاستقرار أسعار الدواجن بعد عدة ارتفاعات أربكت الأسواق وأثارت القلق في نفوس المستهلكين، وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 73 و74 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يهتم قطاع كبير من المصريين في جميع محافظات مصر، بمعرفة أسعار الدواجن، حيث تعد الفراخ من أهمةالسلع الأساسية في المنازل المصرية ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث يعتمد على شرائها العديد من الأسر بعد عجزهم عن شراء اللحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

يحرص “ الموجز ”، على تقديم خدمة نشر أسعار الدواجن بجميع أنواعها ومشتقاتها، للمتابعين بشكل يومي ومتابعة بورصة أسعار الدواجن، وسجل سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، الأرقام التالية:



أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 73 و74 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 87 و88 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 105 و106 جنيهات.

سعر الدواجن الأمهات اليوم

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 72 و73 جنيهًا.

سعر البانية اليوم



تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 195 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط اليوم



سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا.

سعر البط المولار

ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 26 و29 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت أبيض قطعات الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 24 و24.5 جنيه

ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 6 و6.75 جنيه.

أسعار السمان اليوم

بينما سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري"، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات.

ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 162 و167 جنيهًا.

سعر البيض الابيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 162 و164 جنيهًا.

سعر البيض البلدي

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 159 و160 جنيهًا.

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