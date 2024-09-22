مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا بأكثر من 4 جنيهات في الأسواق، مسجلة نحو 73 جنيهًا بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 73 جنيهًا للكيلو، بينما اختلف السعر في الأسواق حسب بُعد المزرعة عن مناطق البيع, وتراوحت أسعار الدواجن في السوق بين 86 و88 جنيهًا للكيلو.

تنشر جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024, وفقًا لبورصة الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء نحو 73 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتراوح سعرها للمستهلك بين 83 و85 جنيهًا.

بلغ سعر الدواجن الساسو نحو 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بين 105 و110 جنيهات.

حقق سعر الدواجن البلدي، تسليم المزرعة 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار أمهات الدواجن

سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 73 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 140 جنيهاً للكيلو.

تراوحت أسعار البانيه بين 180 و200 جنيه.

أسعار أجزاء الدواجن

سعر الفراخ اليوم

الأوراك: تتراوح أسعار الأوراك بين 85 و90 جنيهًا.

البانيه: سجلت أسعار البانيه اليوم ما بين 190 و200 جنيه.

الكبد والقوانص: وصل سعر الكبد والقوانص إلى 125 جنيهًا.

أجنحة الدواجن: بلغ سعر كيلو الهياكل 65 جنيهًا.

زوج الحمام: سجل سعره 150 جنيهًا.

البط: تساوى سعر البط أيضًا عند 150 جنيهًا.

الأرانب: بلغ سعر الأرانب 140 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

استقرت أسعار البيض في الأسواق بعد ارتفاعها الشهر الماضي بأكثر من 10 جنيهات للطبق, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 165 جنيهًا، ووصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

بلغ سعر طبق البيض الأحمر 166 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 175 جنيهًا.

حقق البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك ما بين 150 و155 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت لجميع الأنواع بعد ارتفاعها في الأيام الأخيرة:

كتكوت أبيض أهالي: 38 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 39 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 23 جنيهًا.

كتكوت بلدي: 19 جنيهًا.

كتكوت رزي: 13 جنيهًا.

أسعار الأعلاف اليوم

تراوحت أسعار الطن من علف الدواجن بين 21 و21.5 ألف جنيه، بينما سجل سعر الذرة 10 آلاف جنيه، وسعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

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