أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 24-10-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن.. تعتبر الفراخ البيضاء من أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر والعالم، وتشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للعديد من الأسر.

لذلك، فإن أسعار الفراخ البيضاء تتأثر بعوامل عديدة ومتشابكة، وتشهد تقلبات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين ومربي الدواجن على حد سواء.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، يتابع المستهلك أسعار الفراخ البيضاء لاتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتحديد ميزانية غذائه.

لا يفوتك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 73 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة.

يبلغ أسعار الفراخ البيضاء الكيلو للمستهلكين 78 جنيه.

استقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الاثنين، لتسجل 100 جنيهًا في المزرعة.

يصل سعر الفراخ الساسو للكيلو للمستهلكين لقيمة 120 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، فسجلت اليوم 105 جنيهًا للكيلو.

يبلغ أسعار الفراخ البلدي للمستهلكين 115 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البانيه اليوم 210 جنيهًا، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

يصل سعر كيلو الأوراك إلى 90 جنيها.ط

سعر كيلو الدبابيس يصل حتى 100 جنيها.

سعر كيلو الكبد والقوانص 125 جنيها.

أسعار الهياكل من 40 جنيها.

لا يفوتك أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار البط في مصر

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا

سعر البط المولار، فيتراوح بين 65 إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

سعر البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأحمر 157 جنيهًا ليصل للمستهلك بقيمة 175 جنيهًا.

وصلت أسعار البيض الأبيض 153 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك قيمة 175 جنيهًا.

سجلت أسعار البيض البلدى 180 جنيهًا للمستهلك.

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 37.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 11 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 23 جنيهًا.

لا يفوتك أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 23-10-2024

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 45 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 44 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 46 جنيه «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 42.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 45 جنيهًا وساسو 25 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.

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