أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 23-10-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن.. يشغل سعر الفراخ البيضاء حيزًا كبيرًا من اهتمام المستهلك المصري، وذلك لما تمثله من عنصر أساسي في الوجبات اليومية للكثيرين. تتأثر أسعار الفراخ البيضاء بعدة عوامل اقتصادية وبيئية، مما يؤدي إلى تقلبات مستمرة في الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن

تباينت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 75 و76 جنيهًا، لتباع في الأسواق بما يتراوح بين 85 و86 جنيهًا.

لا يفوتك أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الفراخ الحمراء فى بورصة الدواجن اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بين 90 و91 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق بما يتراوح بين 100 و101 جنيهًا.

أسعار الفراخ أمهات الدواجن اليوم

وبلغ سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء نحو 74 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ84 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي 105 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 115 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن اليومية

- كتكوت أبيض شركات بين 37 - 44,5 جنيه.

- كتكوت ابيض قطعان بين 36 - 36,5 جنيه.

- كتكوت ساسو بين 22 - 23 جنيها.

أسعار اللحم الرومي اليوم

- وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 115 جنيها.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر كيلو البط البلدي 110 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيه.

- اقترب سعر كيلو البط الفرنساوي من 65 جنيها.

- ناهز سعر كيلو البط البغالي 75 جنيها.

لا يفوتك أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. مش هتصدق بقت بكام

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 85 و95 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه يتراوح بين 175 و180 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر كيلو صدور الفراخ بالعظم يبدأ من 140 جنيهًا.

سعر كيلو أجنحة الفراخ يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.

سعر كيلو هياكل الفراخ يتراوح بين 38 و50 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم فى بورصة الدواجن

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 167 جنيهًا، لتباع للمستهلك بنحو 177 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 164 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ174 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 160 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ170 جنيه.

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