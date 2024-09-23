‎بورصة الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم في الأسواق اليوم الاثنين 23-9-2024

يحرص محبو وعشاق الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا في الأسواق والمحال التجارية، حيث استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في السوق المحلية عند 72 و73 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وفقًا لما أعلنه رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

‎سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 23-9-2024، وسعر كرتونة البيض.

‎أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلأسعار الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 73 جنيهًا للكيلو، بينما تختلف الأسعار في الأسواق حسب بُعد المزرعة عن مناطق البيع، حيث تراوحت أسعارها بين 86 و88 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر الدواجن الساسو نحو 88 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعرها للمواطن بين 105 و110 جنيهات في الأسواق.

أسعار الدواجن

‎سعر الدواجن البيضاء

تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا، حيث تسجل الأسعار في المزرعة 72-73 جنيهًا للكيلو. و تراوحت أسعارها بين 86 و88 جنيهًا للكيلو للمستهلك، كما يُلاحظ تراجع في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية، مما أدى إلى زيادة البحث من قبل المواطنين.

‎سعر الدواجن البلدي

حقق سعر الدواجن البلدي تسليم المزرعة 140 جنيهًا للكيلو، وترواحت أسعارها بين 155 و 160 للكليو للمستهلك.

‎سعر الدواجن امهات

- سعر أمهات الدواجن بلغ اليوم الاثنين 73 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- سعر كيلو الدواجن الساسو بلغ اليوم الإثنين 90 جنيهًا، لتصل للمستهلك تكون بسعر 98 جنيهًا.

‎سعر كرتونة البيض اليوم



- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين يتراوح بين قيمة 170 و180 جنيهًا.

- ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين سيتراوح بين قيمة 168 و175 جنيهًا.

- بينما وصل سعر كرتونة البيض المحلي اليوم الإثنين سيتراوح ما بين قيمة 170 و190 جنيهًا.

سكر البط اليوم

‎سعر كيلو البط في الأسواق

- تتراوح أسعار البط في مصر حسب الأوزان والأحجام المختلفة، ويستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية سعر كيلو البط في الأسواق.

- تتراوح أسعار البط البلدي بين 100 إلى140 جنيهًا للكيلوجرام الواحد في المزرعة.

- بينما ترواحت أسعار البط المولر ما بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلوغرام الواحد.

- بينما ترواحت أسعار البط الفرنساوي ما بين 65 إلى 75 جنيهًا للكيلوغرام الواحد.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

- ترواحت أسعار البط المسكوفي ما بين 100 إلى 110 جنيهًا للكيلوغرام الواحد.



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