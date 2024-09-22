مفاجأة بشأن أسعار اللحوم اليوم الأحد 22-9-2024 بعد تراجعها بالمجتمعات الاستهلاكية

يتساءل الكثيرين عن أسعار اللحوم اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، داخل محالات الجزارة، حيث سجلت أسعار اللحوم الحمراء نحو، 400 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم ثباتا في المنافذ الحكومية التابعة للدولة، ليبلغ سعر الكيلو حوالي، 266.48 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

تمكنت الحكومة المصرية من ضبط أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق المصرية، بعد انفلاتها في وقت سابق، من خلال استيراد عدد كبير من رؤوس الماشية الحية وطرحها في الأسواق، بأسعار تناسب الجميع، من خلال المنافذ التابعة لها والمنتشرة في جميع محافظات مصر. واتجه عدد كبير من الميتهلكبن إلى سراء اللحوم من تلك المنافذ نظرا لما تقدمة من لحوم ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك

لا تنقطع عمليات البحث عل محركات جوجل، من قبل المستخدمين للاستفسار عن أسعار اللحوم بجميع أنواعها، ووفقا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، يستعرض “ الموجز”، أسعار اللحوم، والتي جاءت على النحو الآتي.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم البقري اليوم



سجلت أسعار اللحوم اليوم، البقري 285 جنيها، ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 و 350 جنيهًا.

سعر اللحوم الكندوز اليوم

وسعر كيلو اللحم الكندوز 390 إلي 400 جنيه.

سعر اللحوم الجملي

وسجل سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 إلى 350 جنيه.

سعر اللحوم الضأن

بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا.

سعر اللحوم البتلو

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية



أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة، عبر منافذها المختلفة تشمل توفير لحوما مستوردة عالية الجودة من الهند بسعر تنافسي 195 جنيهًا للكيلو.

وأتاحت المجمعات الاستهلاكية، التي تعمل تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللحوم المجمدة تأتي لتكمل المعروض الحالي من اللحوم الطازجة المستوردة من السودان، والتي لا تزال متوفرة بأسعار مخفضة 280 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



سعر بفتيك 370 جنيهًا

سعر عرق فلتو 370 جنيهًا

سعر عرق تربيانكو 370 جنيهًا

سجل سعر لحم الكندوز الملبس 330 جنيهًا

سجل سعر لحم المفروم الملبس 300 جنيه

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



سعر كندوز أحمر 350 جنيهًا

سعر مفروم أحمر 330 جنيهًا

سعر إنتركوت 370 جنيهًا

سعر كبده إسكندراني 350 جنيهًا

سعر كبده بانيه 350 جنيهًا

سعر لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين



سجلت سعر اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا.

سجلت سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

سجلت سعر اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا.

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