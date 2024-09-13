في الأسواق ومنافذ البيع.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-9-2024

يتساءل العديد من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-9-2024، في الأسواق ومحلات الجزارة.

وشهدت أسعار اللحوم تذبذبًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت بشكل طفيف ثم عادت في الانخفاض مرة أخرى، ويهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار اللحوم اليوم الخميس.

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق



وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع المجمعات الاستهلاكية حسب بوابة مجلس الوزراء:



تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 430 و450 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 390 جنيهًا بالأسواق.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الجمعة

-سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا للمستهلك.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الجمعة

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 400 جنيهًا بالأسواق.

-سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا للمستهلك.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 390 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 430 جنيهًا بالأسواق.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بحوالي 400 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الجمعة في منافذ البيع

سجل أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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