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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الإحصاء يكشف مفاجآت في أسعار الخبز واللحوم والتضخم يسجل 1.9% في أغسطس

معدل التضخم في أغسطس
معدل التضخم في أغسطس 2024

معدل التضخم.. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجآت حول معدل التضخم خلال أغسطس 2024، والذي سجل نحو 1.9%؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.8% في حين انخفضت أسعار بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو السابق ومنها مجموعة الحبوب والخبز التي سجلت انخفاضًا بنسبة 1.3%، وكذلك انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%.

ويستعرض الموجز أبرز مؤشرات بيان جهاز الإحصاء على النحو الآتي: 

التضخم الشهري في أغسطس 2024

وفقًا لبيان الإحصاء اليوم الثلاثاء، بلغ معدل التضخم الشهري 1.9% في أغسطس 2024، وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.8%، وتضمن هذا الارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، الفواكه بنسبة 0.9%، الخضروات بنسبة 14.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1%، وكذلك المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%.

السلع الغذائية

ارتفاع أسعار بعض الأقسام

أشار البيان إلى ارتفاع أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.1%، حيث سجلت الأقمشة ارتفاعًا بنسبة 1.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، كما ارتفعت تكاليف تنظيف الملابس بنسبة 1.5%، والأحذية بنسبة 0.6%.

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 أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز فقد سجل ارتفاعًا قدره 0.7%، بينما ارتفع قسم الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 1.7%.

النقل والمواصلات

الرعاية الصحية والنقل

ونوه بيان الإحصاء حول مؤشرات معدل التضخم إلى، ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 3.4%، نتيجة لزيادة أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.4%، والخدمات الصحية الخارجية بنسبة 1.2%، كما سجل قطاع النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 10.7%، مما يعكس تأثير الزيادة في تكاليف النقل.

يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة تكاليف عدة أقسام أخرى مثل الثقافة والترفيه بنسبة 1.2%، المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرحلات السياحية بنسبة 2.1%.

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