المركزي يزف خبرا سارا بشأن توقعات التضخم في الربع الأول من 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن توقعات إيجابية بشأن معدلات التضخم للربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى تراجع مستمر في مستويات التضخم مع انحسار تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة بشكل تدريجي، فوفقًا للبيانات، انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، مما يمثل الانخفاض الخامس على التوالي في معدلات التضخم، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تحسن في معدلات التضخم الغذائي

رغم استمرار التضخم في السلع غير الغذائية، ساهم الانخفاض الكبير في معدلات التضخم السنوي للسلع الغذائية بنسبة 29.7% في يوليو 2024، وهو الأدنى منذ عامين، في دعم الانخفاض العام في معدلات التضخم. يعكس هذا الانخفاض تأثير فترة الأساس، بعد المستويات المرتفعة التي سجلها التضخم في عام 2023، مما يشير إلى تحسن التوقعات المستقبلية واستمرار التضخم في الاتجاه التنازلي.

تأثير السياسات النقدية في تخفيف التضخم

أوضح البنك المركزي أن تباطؤ التضخم يعكس عودة المعدلات الشهرية إلى نمطها الطبيعي، بفضل سياسات التشديد النقدي التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتراجع التدريجي لتأثيرات صدمات سعر الصرف واضطرابات العرض السابقة. من المتوقع أن يظل التضخم قريبًا من مستوياته الحالية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار سياسات ضبط المالية العامة المتبعة والمتوقعة.

توقعات بانخفاض ملحوظ في الربع الأول من 2025

يتوقع البنك المركزي أن يشهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، نتيجة التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي وفترة الأساس الإيجابية.

مخاطر صعودية قد تؤثر على مسار التضخم

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار البنك المركزي إلى أن المسار النزولي للتضخم قد يواجه بعض المخاطر الصعودية، مثل تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية الحمائية، بالإضافة إلى احتمال أن تكون إجراءات ضبط المالية العامة أكثر تأثيرًا مما هو متوقع.

بهذه المؤشرات، يعزز البنك المركزي الثقة في مسار الاقتصاد المصري نحو الاستقرار، مع استمراره في متابعة تطورات الأسواق العالمية والمحلية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة لخفض التضخم.

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