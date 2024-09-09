أسعار اللحوم اليوم الإثنين 9-9-2024 في محلات الجزارة

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم اليوم الإثنين 9-9-2024، في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث تعد اللحوم من السلع التي تهم العديد من الاشخاص

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 9 سبتمبر الجاري ارتفاعًا طفيفًا في أسعارها وذلك بعد استقرارها لمدة طويلة.



أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الإثنين 9 سبتمبر الجاري في الأسواق ومحلات الجزارة حسب بوابة مجلس الوزراء:

تراوح سعر كيلو اللحوم الطازج من 400 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحوم الكندوز اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير من 350 إلى 380 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الضأن من 420 إلى 430 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم البتلو من 420 إلى 450 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز 385 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 405 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 401 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 388 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في منافذ البيع

سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الإثنين

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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