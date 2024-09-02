أسعار اللحوم اليوم الإثنين 2-9-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة

تعد أسعار اللحوم من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث يرغب الكثيرين في معرفة أسعار اللحوم اليوم الإثنين 2 سبتمبر2024 في الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ البيع.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين استقرارًا في الأسواق ومحلات الجزارة، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 2-9-2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق ومحلات الجزارة:



-تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 430 و450 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 390 جنيهًا بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الإثنين

-سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الإثنين

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 400 جنيهًا بالأسواق.

-سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا للمستهلك.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 390 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 430 جنيهًا بالأسواق.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بحوالي 400 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم السودانية اليوم الإثنين في منافذ البيع

سجل أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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