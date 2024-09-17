أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17-9-2024.. والبلدي يسجل 360 جنيه

أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق.. شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17-9-2024، استقرار داخل الأسواق ومحالات الجزارة، جاء هذا الاستقرار بعد تراجع كبير في أسعار اللحوم بكافة أنواعها سواء البتلو او الكندوز الجاموسي أو البقري، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف.بالاضافة الى مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة وساهمت في زيادة الإنتاج.

وبالرغم من استقرار أسعار اللحوم، منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك، إلا أن الأسواق تعاني من حالة ركود شديدة وذلك بسبب اقتراب موعد بدء الدراسة واتجاة القوى الشرائية للمواطنين الي مستلزمات المدارس

أسعار اللحوم للمستهلك اليوم

ومن المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم في مصر، تراجعا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم، مما سوف يؤثر بشكل إيجابي على أسواق اللحوم الحمراء.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وتتصدر أسعار اللحوم الحمراء، محركات البحث على المنصات الالكترونية المختلفة، بسبب رغبة المواطنين في معرفة أسعار اللحوم، ومن جانبه يستعرض " الموجز "، خلال السطور التالية أسعار اللحوم الحمراء وفقا لما اعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء، والتي جاءت على النحو الآتي:أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق .

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم البلدية في الأسواق



يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و360 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و360 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 270 و 300 جنيه بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.





أسعار الللحوم في منافذ الوطنية



سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو.



سعر اللحوم في وزارة التموين



سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو.



أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



سجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 260 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو السجق نحو 260 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة 200 جنيه.

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