أسعار اللحوم اليوم الأحد 15-9-2024 داخل منافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلا مدارس

أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق .. خيم الاستقرار على أسعار اللحوم اليوم الأحد 15-9-2024، داخل محلات الجزارة، ومنافذ وزارتي الزراعة والتموين، جاء هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاعات جنونية أصابت جميع أسعار اللحوم، وتمكنت الحكومة من مواجهة جشع التجار عن طريق استيراد عدد من رؤوس الماشية، وضخ كميات كبيرة من اللحوم داخل المنافذ المختلفة التابعة لها بـ أسعار خيالية تنافس أسعار اللحوم داخل محالات التجزئة.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار اللحوم استقرارها خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن أن تشهد أسعار اللحوم تراجعا وذلك بسبب توفير العلف الأخضر، الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العلف الخشن، ويساهم بنسبة 30 و40% من تكلفة تغذية المواشي، وهو ما سينعكس على أسعار اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

ويستعرض " الموجز"، خلال السطور التالية أسعار اللحوم الحمراء وفقا لما اعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء، والتي جاءت على النحو الآتي.

أسعار اللحوم الطازجة

سعر كيلو اللحوم الكندوز 400 - 420 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الضأن بين 400 و450 جنيها.

سجل سعر اللحم الجملي 270 و350 جنيه للكيلو.

سجل سعر الكبدة بين 400 - 450 جنيها الكيلو.

سجل اللحم المفروم العادي 400 - 460 جنيها للكيلو.

سجل البيتلو سعر بين 400 و450 جنيهًا فى الكيلو.

سعر البفتيك 370 جنيهًا

سعر عرق فلتو 370 جنيهًا

سعر عرق تربيانكو 370 جنيهًا

سجل سعر لحم الكندوز الملبس 330 جنيهًا

سجل سعر لحم المفروم الملبس 300 جنيه

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم المجمدة اليوم



وسجلت أسعار اللحوم المجمدة، الهندي نحو 290 جنيها، وكيلو اللحم الهندي مفروم بسعر 260 جنيها، وكيلو اللحم المكعبات سجل 270 جنيها، وكيلو الكتف الضاني سجل 250 جنيها، واللحم المفروم المستورد سجل ما بين 240 إلى 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



سعر كندوز أحمر 350 جنيهًا

سعر مفروم أحمر 330 جنيهًا

سعر إنتركوت 370 جنيهًا

سعر كبده إسكندراني 350 جنيهًا

سعر كبده بانيه 350 جنيهًا

سعر لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا

أسعار اللحوم في معرض أهلا مدارس



وتقدم القابضة للصناعات الغذائية تخفيضات في أسعار اللحوم في معرض أهلا مدارس بمدينة نصر تصل إلى 25%، حيث يباع طبق اللحم البرازيلي وزن 800 جرام بسعر 165 جنيها، وكيلو اللحم البلدي بسعر 280 جنيها، أما كيلو اللحم البلدي مفروم سوداني بسعر 250 جنيها، وكيلو البوفتيك بسعر 300 جنيه.

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