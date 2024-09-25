أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-9-2024 والفراخ البيضاء يسجل 92 جنيه للكيلو

سيطرت حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-9-2024، بين الصعود والهبوط، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وواجه قطاع الثروة الداجنة العديد من الأزمات والتحديات بعد تسجيل أسعار الدواجن أرقاما قياسية وغير مسبوقة.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار، وقد اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحفاظ على القطاع الداجني والوصول الي الاكتفاء الذاتي من إنتاج الفراخ والبيض، والحفاظ على استقرار الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم داخل مصر

وتتصدر أسعار الدواجن محركات البحث بشكل يومي، للاستفسار عن بورصة الأسعار والوقوف على تقلباتها أول بأول، وتأتي الدواجن في مقدمة السلع التي يحرص “ الموجز”، على نشر أسعارها للمتابعين وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من قبل بورصة أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 78 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك، في الأسواق ما بين 88 و92 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن البلدية

تراوحت أسعار الدواجن البلدية، بين 105 و 107 جنيها للكيلو الواحد داخل الأسواق.

وسعر الدواجن البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو

أسعار أمهات الدواجن



سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 73 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو اليوم

الدواجن الساسو سجل 88 جنيها ليصل إلى المواطن بنحو 105و110 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك من 90 إلى 95 جنيهًا

سعر البانيه اليوم تراوح بين 210 إلى 230 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن



سعر الكبد والقوانص 130 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الهياكل بـ 65 جنيهًا.



أسعار البط اليوم

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.



أسعار الأعلاف الدواجن اليوم



تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 21 و21.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

سجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.



سعر كرتونة البيض اليوم



أسعار البيض في الأسواق، استقرت عقب ارتفاعها الشهر الماضي بأكثر من 10 جنيهات للطبق الواحد

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 165 والأسواق بين 170 و175 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر طبق البيض الأحمر 166 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 175 جنيهًا.

سجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و155 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم



ارتفعت أسعار الكتاكيت على مستوى جميع الأنواع، وسجلت الأرقام التالية:

سعر كتكوت أبيض أهالي 42 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 43 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 24 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 19 جنيها.

سعر كتكوت رزي 13 جنيهًا.



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