أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم| صدمة للمواطنين

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، من الكلمات التي تواصل تصدر محركات البحث من قبل المواطنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن، حيث أنها أهم السلع الغذائية الاساسية في الوجبات اليومية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة الدواجن

تشهد أسعار الدواجن البيضاء حاله من التباين في سعر الكيلو داخل بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الكيلو جملة بـ 72 جنيه، في حين يترواح سعرها للمستهلك بقيمة تترواح ما بين 80 جنية وحتى 85 جنيه، وجاءت أسعار الدواجن في البورصه على النحو التالي:

وصل سعر الكيلو من الفراخ الساسو اليوم الى 85 جنيه في البورصة حيث ستصل الى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 جنية وحتى 100 جنيه.

بينما وصل سعر الكيلو من الفراخ البلدي الى 115 جنيه.

ووصل سعر الكيلو من أمهات الدواجن اليوم إلى حوالي 73 جنيه وسيصل سعر الكيلو للمستهلك إلى حوالى 80 جنيه.

في حين سجل كيلو الكبد والقوانص اليوم حوالي 100 جنيه.

وسجل سعر الكيلو من البانيه حوالي 190 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الاوراك اليوم إلى 95 جنيه.

أسعار كرتونة البيض اليوم

تواصل أسعار كرتونة البيض حاله من التباين في الأسواق، حيث شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة، وحاولت الحكومة السيطرة على الأسواق من خلال ضخ كميا ت كبيرة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

يتراوح سعر الكرتونة من البيض الأحمر اليوم ما بين ال 70 وال 180 جنيه مصري.

بينما يتراوح سعر الكرتونة من البيض البلدي اليوم ما بين الـ 170 و 190 جنيه.

ويتراوح سعر الكرتونة من البيض الأبيض اليوم إلى ما بين 168 و 175 جنيه.

لا يفوتك أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 6-9-2024

اسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الابيض إلى حوالي 36.5 جنيه.

بينما وصل سعر الكتكوت الساسو إلى حوالي 23 جنيه.

وسجل الكتكوت البلدي سعر 10 جنيهات.

أسعار اللحم الرومي اليوم

وصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض إلى حوالي 90 جنيه.

بينما وصل سعر الكيلو من اللحم الرومي الاسمر إلى حوالي 115 جنيه.

اقرأ أيضاً

تعرف على طريقة عمل كفتة الفراخ فى البيت.. وصفة سهلة ولذيذة

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 21 سبتمبر 2024