طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات من البيت.. زى بره بالظبط

طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات.. يعد الأرز البسمتي من الأطباق الشهيرة التي تتميز بنكهتها الرائعة ورائحتها العطرة، وهو من أكثر الأنواع استخدامًا في المأكولات الشرقية والعالمية، يتناغم الأرز البسمتي بشكل مثالي مع المشويات، حيث يعزز من طعم اللحوم والدواجن المشوية بفضل قوامه الخفيف ونكهته الفريدة، و يمكن تحضير الأرز البسمتي بطرق عديدة، لكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام المرق أو السمن لتعزيز النكهة، مما يجعله الخيار المثالي لتقديمه مع المشويات بأنواعها، ويكشف الموجز طرق التحضير

طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات

طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات

المكونات اللازمة

2 كوب أرز بسمتي

4 أكواب شوربة دجاج أو لحم

ملح

فلفل أسود

بهارات

بابريكا

كارى

كركم

حبهان مطحون

كبيبة صيني مفرومة

ورق لوري

قرنفل

كوب بسلة

كوب جزر مقطع مكعبات

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح

فص ثوم مفروم

زبد

زيت

أرز بسمتى

خطوات تحضير عمل الأرز البسمتي للمشويات



أولًا:

اغسل الأرز البسمتي جيداً تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافياً. ثم انقعه في ماء دافئ لمدة 20-30 دقيقة للحصول على أرز مفلفل.

ثانيًا:

تحمير البصل (اختياري): في وعاء على نار متوسطة، سخن السمن أو الزيت. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح ذهبي اللون.

ثالثًا:

إضافة الماء أو المرق: بعد تحمير البصل (إذا كنت تستخدمه)، أضف الماء أو المرق إلى الوعاء واتركه يغلي. يمكن إضافة عود القرفة وحبات الهيل لإضفاء نكهة عطرية.

رابعًا:

بعد غليان الماء، أضف الأرز المصفى إلى الوعاء. ثم أضف الملح واخلط المكونات برفق.

خامسًا:

غطي الوعاء واترك الأرز على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يتشرب الأرز الماء ويصبح طريًا. تأكد من أن الحرارة منخفضة لتجنب احتراق الأرز.

وأخيرًا:

بعد أن ينضج الأرز، اتركه لمدة 5 دقائق ليهدأ، ثم افرده بالشوكة لتفكيكه. يمكن تقديمه بجانب المشويات.

مكونات عمل الأرز البسمتى بالدجاج

٦٠٠ جرام صدور دجاج، مقطعة مكعبات

بصلة مفرومة

فصين ثوم مدقوقين

مغلف ماجي خلطة الشيش طاووق

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

ملعقتين كبيرتين زبادي

ملعقة كبيرة كريمة الطبخ

عصير ليمونة

كوبين رز بسمتي

ملعقة كبيرة كركم

٤ اكواب مرق

حبة فلفل اخضر مفروم (اختياري)

قطعة فحم

الأرز البسمتى للمشويات

طريقة تحضير الأرز البسمتى بالدجاج

تتبل قطع الدجاج بالزبادي، الكريمة، مغلف ماجي، عصير الليمون ويقلب الكل جيدا. ثم تترك بالتتبيلة مدة ساعة عالاقل.

يسخن الزيت على النار، ثم ثم يشوح البصل والثوم في الزيت.

يضاف شيش طاووق المتبل تدريجيا كي لا يبرد الزيت ويقلب جيدا كي يشوح الدجاج.

يضاف الفلفل الاخضر ان استخدم ويغطى الكل فوق نار هادئة.

يسلق الارز البسمتي مع الكركم في ماء مغلي مدة ٧ دقائق (نصف سلقة).

يضاف مقدار نصف كوب من الماء للدجاج، ثم يوضع الرز المصفى فوقه (مثل البرياني).

توضع قطعة الفحم فوق النار، وتسخن جيدا، ثم توضع بقطعة فويل وتغرز وسط الارز.

ترش بقليل من السمن ويغطى القد جيدا باستخدام فوطة مطبخ كي لا يتسرب البخار.

يترك الكل على نار هادئة (ويستحسن استخدام شياطة الرز من تحت) ويترك مدة ٢٥ دقيقة كي يكمل الرز سواه، ويتشرب الكل من نكهة الفحم.

ترفع قطعة الفحم ويقدم الكل

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