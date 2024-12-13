وقف الدراسة بسبب الأمراض التنفسية بين طلاب المدارس.. رد وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية و التعليم.. انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول وقف الدراسة في المدارس المصرية حتى موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025، نتيجة انتشار أعراض لأمراض تنفسية بين الطلاب، مما أثار قلق الأهالي ومطالباتهم بتعليق الدراسة لمنع انتشار العدوى

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً غير مؤكدة عن صدور قرار بوقف الدراسة، ما أدى إلى حالة من الجدل والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

وتنشر الموجز رد وزارة التربية والتعليم على شائعة تأجيل امتحانات نصف العام

نفي رسمي من وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله بشأن وقف الدراسة عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 تسير وفق الخطة المعلنة مسبقًا دون أي تغيير.



وأوضحت الوزارة أن العملية التعليمية مستمرة بشكل طبيعي في جميع المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن الشائعات المنتشرة حول تعليق الدراسة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

وجهت الوزارة دعوة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير السلبي على استقرار العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الطلاب سيواصلون حضور الدراسة بانتظام حتى موعد امتحانات منتصف العام الدراسي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي تُبين مواعيد بدء ونهاية الفصول الدراسية، والإجازات الرسمية، ومواعيد الامتحانات المختلفة.

وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية:

بداية الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024.

بداية امتحانات النقل: 11 يناير 2025.

بداية امتحانات الشهادة الإعدادية: 18 يناير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الأول: 23 يناير 2025.

إجازة نصف العام: من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: 5 يونيو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ في 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تنطلق في 14 يونيو 2025.



التزام الوزارة بضمان سير الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بضمان سير العملية التعليمية وفق الجدول المعلن مسبقًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

كما شددت على ضرورة التعاون بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وتدعو الوزارة الجميع إلى الابتعاد عن الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، والتواصل مع الجهات الرسمية للتحقق من أي معلومات تخص سير العام الدراسي.

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