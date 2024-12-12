الحق اعرف.. موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام بالقليوبية.. من أكثر الكلمات البحثية التي شغلت محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الصفوف المختلفة بالقليوبية وأولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع اقتراب مارثون امتحانات الصفوف المختلفة، لمعرفة موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقليوبية .

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام بالقليوبية

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية «شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي» والتي من المقرر أن تبدء يوم السبت 11 يناير 2025 المقبل.



موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ووفقًا لخريطة الوزارة، فمن المقرر موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المفترض أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 لمدة أسبوعين.



موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام بالقليوبية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية في بيان لها أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 تم الاستعداد لها لأداء الامتحانات لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2025» والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف بيان مديرية التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع الأجهزة التنفيذية المشاركة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بتكثيف التجهيزات بهدف تهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لحسن سير وانضباط الامتحانات بمختلف المدارس واللجان والمراحل.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 14 يونيو 2025.

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