الطفلة مكة.. القصة الكاملة لجريمة تقـ.ـطيع أنيثة القرآن بيد أعوان الشيطان

الطفلة مكة.. قصة جريمة ارتكبتها طفلة ذات 15 عاما، بتلك الجريمة البشعة، فهي من خططت واستدرجت وقتلت، جريمة لا يقوى على فعلها سوى جزار محترف، حتى إن الجزار لا يقوى على التعدي على حرمة متوفيين، فالانتقام جعل من الطفلة منة قاتلة محترفة بمساعدة والدتها وأخوها وسائق تروسيكل، وقست قلوبهم وأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، لم يرحموا تضرعات الصغيرة ولا بكائها، لم ينظروا لبراءتها، ولكنها عقدوا النية وبيتوها وعزموا على تنفيذها، لماذا؟ وكيف هذا ما تسرده الموجز في التقرير التالي.

القبض على قاتلة الطفلة مكة وأسرتها

لم تكن البداية المتوقعة أن تلقي قوات المباحث القبض على طفلة بعمر الـ15 عاما، ففجأة ودون سابق إنذار داهمت قوات المباحث بعد تقنين الإجراءات منزل "أم هاشم" وولديها، لتلقي القبض عليهم بعد أن ثبت تهمة قتل الطفلة مكة وليد بمساعدة قائد تروسيكل، وتقطيع أشلائها، والتخلص من جثتها في مياه نهر النيل عن طريق وضعها داخل كرتونة، بقرية أتريس شمالي منشأة القناطر.

الطفلة مكة

طفلة قتل طفلة

وأمرت النيابة المختصة بوضع الطفلة منة وأخرين في الحبس 15 يوما، على ذمة التحقيقات، ليبدأ أهل القرية بالتساؤل لماذا حدث ذلك، وكيف لطفلة علاقة بقضية قتل طفلة أخرى، الأمر الذي بأت توضحه التحريات،والتأكيد على أن الطفلة منة هي العامل الأساسي في القضية والرئيسي بتلك القضية، فتلك السفاحة الصغيرة هي من استدرجت وقطعت جسد الطفلة مكة لأشلاء داخل شقة سكنية في قرية وردان، بعد تخديرها بحجة اللهو معها داخل المنزل.

اعترافات المتهمة بـ قتل الطفلة مكة

حاولت السفاحة الصغيرة الطفلة منة الهروب من الاعترافات أمام النيابة، ولكن النيابة حاولت الضغط بكل الطرق على المتهمةذات الـ15 عاما، لتنتهي بانهيارها واعترافها باستدراج الطفلة مكة بعد انتهاء الأخيرة من درس القرآن، انتقامًا من أسرتها بعد أن تسببوا في طردها وأسرتها من سكن كانوا يستأجرونه قبل أن يستأجروا الشقة التى تمت فيها الجريمة.

الطفلة مكة

قتل الطفلة مكة وتقطيعها لأشلاءها

واعترفت المتهمة أنها، عقب انتهاء الطفلة مكة من درس القرآن الخاص بها، أقنعتها أن تذهب للعب معها، لتعطيها علبة عصير بها مخدر وضع مسبقا، وبعد استغراق الصغيرة في النوم، وضعتها المتهمة في كرتونة بمساعدة والدتها وأخيها وسائق التروسيكل، ليذهبا بها لمحل مسكنهم، والذي تم فيه الجريمة.

تمكن الشيطان من تلك السفاحة الصغيرة، لتمثل أعظم مشاهدة القتل، فالقاتلة طفلة القتيلة طفلة، فقد نقلوا المتهمون الطفلة مكة لمحل الجريمة، والتي تمت فيها عملية القتل، وتبدأ بعدها بذبح الصغيرة وتشفيه أعضاءها، وتقطيعها، ثم وضعها بمساعدة باق المتهمينووضعها في الكرتونة، ليذهب لها سائق التروسكلويرميها في مياه النيل، لتعود السفاحة الصغيرة، وتبدأ بالبحث مع أهلي القرية عن الطفلة ، متصنعة الود حتى تبعد عنها الشبهات.

الطفلة مكة

حراسة مشددة وتكثيف أمني

في ساعات متأخرة من الليل داهمت قوات المباحث منزل السفاحة الصغيرة وأسرتها، ليت القاء القبض عليها، يتفاجيء أهل القرية، ويبدأوا في التزاحم حول المنزل، فتوجه لهم قوات المباحث تهمة قتل الطفلة مكة وليد وتقطيع جثتها لأشلاء، والتخلص منها في مياه النيل بعد وضعها داخل كرتونة، بقرية أتريس شمالي منشأة القناطر.

وأمرت النيابة العامة بفرض كردون أمني حول المنزل، بالإضافة لحراسة مشددة حول المتهمين، "الأم ـ أم هاشم ـ وابنتها "منه " وابنها "محمد" و"أحمد" سائق التروسيكل من عاونهم في نقل الجثة"، أثناء تمثيلهم على مسرح الجريمة، كيفية استدراج الطفلة مكة وتقطيعها لأشلاء، وتنفيذ جريمتهم، وتصوير مسرح الجريمة، أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة عقب الانتهاء من الاعتراف بارتكاب الواقعة، بعدما أشاروا للأداة المستخدمة في الجريمة، ووسط احتشاد عدد من الأهالي وأسرة الطفلة "مكة" أمام المنزل الذي شهد الجريمة.

تصريح دفن الطفلة مكة

وأمرت النيابة بدفن أشلاء جثمان الطفلة مكة، بعدما عثر عليها بمياه النيل، ودل المتهمون على مكانها، ليتم توقيع الكشف الطبي عليها، لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي، ليتم توديع الطفلة مكة في مشهد يهتز له القلوب، وسط انهار وصراخ أسرتها، ومطالبات بتوقيع أقصى العقوبة على الجناة.

اقرأ أيضا: جريمة كفر الروك.. جحود أُمٍ أزهقت روح ابنها وخفف الحكم عليها للمؤبد

شاب يلقى مصرعه أثناء محاولة سرقته في الغربية.. التفاصيل الكاملة



