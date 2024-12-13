أباطرة التكنولوجيا يدعمون ترامب بتبرعات ضخمة واجتماعات مؤثرة.. هل بدأت صفحة جديدة بين الطرفين؟

كبار التنفيذيين يغازلون ترامب قبل التنصيب.. بدأت صناعة التكنولوجيا في التقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث يسعى كبار المسئولين التنفيذيين لاستعادة العلاقات المتوترة معه، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، توجه هؤلاء التنفيذيون للاجتماع مع ترامب حاملين تبرعات سخية وصلت إلى ملايين الدولارات لدعم لجنة التنصيب الخاصة به، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

اجتماعات بارزة وتبرعات بملايين الدولارات

التقى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، بترامب الخميس الماضي، في الوقت نفسه، قدم مارك زوكربيرج، مؤسس شركة Meta، تبرعًا بقيمة مليون دولار للجنة التنصيب، كما أعلن جيف بيزوس، مؤسس أمازون، عن مساهمة مماثلة، إلى جانب ترتيبات لعقد اجتماع قريب مع الرئيس المنتخب.

آمال في بداية جديدة

تأمل شركات التكنولوجيا الكبرى في تحسين علاقتها مع ترامب، خاصةً بعد انتقاداته المتكررة للصناعة واتهاماته لها بالتحيز، وأشار التقرير إلى أن التبرعات تهدف إلى تمويل احتفالات التنصيب المقررة في 20 يناير المقبل، مما يعكس رغبة هذه الشركات في طي صفحة الخلافات السابقة.

ترامب يخطط لتغييرات جذرية في قطاع التكنولوجيا

خلال حملته الانتخابية، أبدى ترامب استعداده لاتخاذ إجراءات حازمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك تقليص الرقابة التنظيمية، ومع تعيين أندرو فيرجسون لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، تتوقع الصناعة تغيرات كبيرة قد تمنح الشركات الناشئة فرصًا جديدة.

تحليل الموقف

تظهر هذه التحركات أن العلاقة بين ترامب وقطاع التكنولوجيا قد تشهد تغيرات ملحوظة، خاصةً مع وعوده بتخفيف القوانين التنظيمية، ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التحركات على المستقبل السياسي والاقتصادي للقطاع.

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