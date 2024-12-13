خدمة مميزة للركاب.. طريقة معرفة رصيدك في محفظة تذاكر المترو

وفرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، نظام لتوفير الراحة لمستخدمى مترو الأنفاق، وتقليل الزحام على شباك قطع التذاكر، وهو الكارت الذكي لتذاكر المترو.

معرفه رصيد محفظة تذاكر المترو

وتعرف على تفاصيل محفظة تذاكر المترو من خلال موقع الموجز.. طرحت الشركة المشغلة للخط الثالث خدمة مميزة للركاب للاستعلام عن الرصيد المتبقى في المحفظة المجمعة للتذاكر، وإمكانية استبدال الرصيد بتذكرة حالة تبقي رصيد في المحفظة.

مترو الانفاق

ونشرت الشركة إعلانا، يتوجه صاحب المحفظة من خلاله إلى إحدى ماكينات صرف التذاكر المتواجدة بالمحطات، واختيار المحطة الحالية والمحطة التي يرغب الوصول إليها، ثم اختيار الدفع عن طريق محفظة التذاكر المجمعة، وعند وضع الكارت في المكان المخصص له، يظهر المبلغ المتبقي في المحفظة بعد خصم سعر التذكرة الجديدة التي تم اختيارها.

بالخطوات.. إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

وكانت الشركة المشغلة للمترو، وفرت محفظة تذاكر مجمعة، والتي تساعد في تجنب الزحام على شباك التذاكر للحصول على تذكرة استقلال المترو.

وكذلك أتاحت الشركة أبلكيشن يتم تحميله على الموبايل ويمكن من خلاله دفع ثمن الرحلة باستخدام الموبايل أثناء العبور من بوابة الدفع.

محفظة تذاكر المترو

وفي حال رغبة الراكب فى الحصول على المحفظة عليه التوجه لشباك الاشتراكات بالمحطة وطلب الكارت المدفوع أو المحفظة الإلكترونية ويتم إعطائها وشحنها بالمبلغ الذي يريده المواطن وعندما يتم صرف وانتهاء المبلغ يقوم المواطن بإعادة الشحن للكارت من المحطة مرة أخرى حسب استخدام المواطن.

وتختلف المحفظة عن الاشتراك كونها غير محددة الاتجاه وغير محددة المدة وتعمل على اى خط دون اى قيود

أسعار تذاكر المترو

وسبق واعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه حتى الآن لايوجد أى تعليمات رسميا بخصوص أى تعديل فى أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو النقصان.

وأكد أن متوسط أعداد ركاب المترو انخفض خلال الفترة الأخيرة بسبب تخفيض طاقة العمل بكافة المواقع خلال الفترة الأخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

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