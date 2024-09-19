⁩ نسبة التخفيض في اشتراكات المترو لطلاب المدارس وقيمة الاشتراكات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن أسعار اشتراكات المترو للطلاب المدارس للعام الدراسي 2024-2025، حيث سيتم بدء استخراج الاشتراكات بتخفيضات تتراوح بين 88% و91%، يأتي ذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، تماشيًا مع ما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول اسعار اشتراكات المترو لطلاب المدارس.

أسعار اشتراكات المترو لطلاب المدارس وقيمة الاشتراك

-سعر اشتراك منطقة واحدة (3 أشهر): 150 جنيهًا.

- سعر اشتراك منطقتين (3 أشهر): 200 جنيه.

- سعر اشتراك3 و4 مناطق (3 أشهر): 250 جنيهًا.

-سعر اشتراك 5 و6 مناطق (3 أشهر): 300 جنيه.

تفاصيل أسعار اشتراكات لطلاب المدارس وقيمة الاشتراك

تشمل المناطق المختلفة محطات مترو متعددة، حيث تضم منطقة رقم 1 8 محطات، ومنطقة رقم 2 5 محطات، وهكذا لبقية المناطق.

كما دعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الركاب للتواصل عبر الخط الساخن 16048 أو الرقم المخصص للواتساب 01221116048، لتلقي الشكاوى والمقترحات.

قرارات جديدة لتعزيز الانضباط في المدارس

وفي سياق اخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من القرارات الجديدة لتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية المختلفة في العام الدارسي الجديد. 2024-2025 وتشمل هذه القرارات ما يلي:

1. حظر التدخين داخل حرم المدارس.

2. تسجيل الغيابات إلكترونيًا.

3. غلق الأبواب بعد انتهاء الطابور الصباحي.

4. الالتزام بـتحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرارات الوزارية.

5. مكافحة التطرف الفكري وغرس قيم المواطنة.

6. تنظيم الرحلات المدرسية لتعزيز الوعي الثقافي.

7. تجنب القضايا الخلافية داخل المدارس.

8. حماية الطلاب من العقوبات البدنية والنفسية.

9. مناهج تعليمية معتمدة فقط.

10. معاملة أولياء الأمور بشكل جيد.

11. استخدام مكبرات الصوت بالمدرسة.

12. منع الملصقات السياسية على أسوار المدرسة.

تأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب في العام الدارسي الجديد.

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