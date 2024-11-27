مواعيد عمل مترو الأنفاق.. أسعار التذاكر والإشتراكات الجديدة

مواعيد عمل مترو الأنفاق.. تعد أسعار تذاكر المترو من الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين بصفة مستمرة، وخاصة بعد قرار الهيئة القومية للأنفاق في مصر، والذي أقرته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وذلك بـ رفع أسعار تذاكر المترو، لذا، سيرصد لكم الموجز فيما يلي أسعار تذاكر المترو والإشتراكات الجديدة.

أسعار تذاكر المترو

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

- أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا.

- ومن 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا وذلك (بدلًا من 12 جنيهًا).

- ومن 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات وذلك (بدلًا من 8 جنيهات).

- وسعر تذكرة المترو من محطة واحدة وحتى 9 محطات: 8 جنيهات وذلك (بدلًا من 6 جنيهات).

أسعار إشتراكات المترو بعد التحديث

- 5 / 6 مناطق: 600 جنيه.

- و3 / 4 مناطق: 425 جنيهًا.

- ومنطقتان: 365 جنيهًا.

- والمنطقة الواحدة: 310 جنيهات.

أسعار إشتراكات المترو الربع سنوية

- 5 أو 6 مناطق: 1670 جنيهًا.

- 3 أو 4 مناطق: 1250 جنيهًا.

- ومنطقتين: 990 جنيهًا.

- ومنطقة واحدة: 835 جنيهًا.

أسعار إشتراكات المترو السنوية

- 3 خطوط: 5335 جنيهًا.

- والخطين: 4235 جنيهًا.

أسعار الوقود المسببة لغلاء سعر التذاكر والإشتراكات

شهدت أسعار الوقود في مصر إرتفاعات جديدة، في 25 يوليو الماضي، وذلك كان بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار المحروقات، لتأتي كالتالي:

- بنزين 80: 12.25 جنيه/ لتر.

- بنزين 92: 13.75 جنيه/ لتر.

- بنزين 95: 15 جنيه/ لتر.

- السولار: 11.50 جنيه/ لتر (بدلًا من 10 جنيهات).

وتعد هذه الزيادات ضمن آلية التسعير التلقائي التي تقوم بتطبيقها الحكومة منذ 2019 وذلك لمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، من أجل رفع الدعم تدريجياً حتى عام 2025، وهذه الزيادات هي المسببة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والإشتراكات.

مواعيد عمل مترو الأنفاق

يتحرك أول قطار من كافة المحطات الانتهائية للمترو في تمام الساعة 5:15 صباحاً وذلك طوال العام.

-ويتحرك آخر قطار بالخط الأول للمترو من حلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.

-وقيام آخر قطار بالخط الأول للمترو من المرج الجديدة في تمام الساعة 11:50 مساءً.

-وقيام آخر قطار بالخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة ومن المنيب ويكون في تمام الساعة 12:00 صباحاً.

-وقيام آخر قطار بالخط الثالث للمترو من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات في تمام الساعة 11:31 مساءً.

-وقيام آخر قطار بالخط الثالث للمترو من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 12:05 صباحاً.

-ويتقابل آخر قطار بالخط الأول للمترو مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12:30 صباحاً.

-يتقابل آخر قطار بالخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر في تمام الساعة 12:00 صباحاً.

-يتقابل آخر قطار بالخط الثاني للمترو مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:00 صباحاً.

مواعيد عمل مترو الأنفاق

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