حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تردد أنباء عبر صفحات السوشيال ميديا تفيد بقيام هيئة مترو الأنفاق برفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

الموجز يرصد حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة، خاصة بعد ارتفاع مؤشرات البحث حول تلك المعروف للتعرف على الحقيقة كاملة.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وشهدت مصر زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وهو ما أثار اهتمام العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة اليومية للتنقل في القاهرة الكبرى وحول وجود زيادة جديدة قبل بدء الدراسة الموجز يرصد حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة كاملة.

وقد كشفت الهيئة العامة لمترو الأنفاق عن حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة نافية تلك المعلومات نهائيًا، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر والاشتراكات لم تشهد أي زيادة، وأن الشائعات غير صحيحة.

وسبق أن قامت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، بطرح استمارات اشتراكات المترو للطلبة خلال الأيام الماضية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن يتم تسليم كروت الاشتراكات للطلاب في محطات مخصصة مثل عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، والعتبة بدءًا من يوم 21 سبتمبر 2024، علمًا أن أسعار الاشتراكات للطلبة مدعمة بنسبة تصل إلى 98%.

وتأتي أسعار اشتراكات المترو للطلبة التي تعد مناسبة جدًا للطلاب، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة، على النحو التالي:

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة

أسعار اشتراكات المترو للطلبة

اشتراك لمدة 3 أشهر لمنطقة واحدة: 150 جنيهًا.

اشتراك لمدة 3 أشهر لمنطقتين: 200 جنيه.

اشتراك لمدة 3 أشهر لثلاث أو أربع مناطق: 250 جنيهًا.

سعر اشتراك 5 و6 مناطق (3 أشهر): 300 جنيه.

ويأتي تخفيض أسعار اشتراكات المترو للطلبة تماشيًا مع ما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تشمل التذاكر جميع المناطق المختلفة محطات مترو متعددة، حيث تضم منطقة رقم 1 8 محطات، ومنطقة رقم 2 5 محطات، وهكذا لبقية المناطق.

وسبق أن دعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كافة الركاب للتواصل عبر الخط الساخن 16048 أو الرقم المخصص للواتساب 01221116048، لتلقي الشكاوى والمقترحات.

وخلال النقاط التالية، الموجز يسترجع خطوات استخراج اشتراكات المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد وهي كالتالي:

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو قبل بدء الدراسة

خطوات استخراج اشتراكات المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد

التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو. شراء استمارة طلبة وإرفاق 2 صورة شخصية مقاس 4x6. يتم ختم الصورة الأولى بنص على الصورة والنص على الاستمارة وختم الصورة الثانية من الخلف مع اعتماد الاستمارة بختم الجمهورية من شؤون الطلاب. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب. إرفاق صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة. قم بكتاب رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة. يُسمح باستخراج الاشتراكات من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط. يجب أن تُستخدم للاستخدام الشخصي حتى لا يتعرض حامله لغرامات مالية.

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