درجات الحرارة مستمرة بالإنحدار.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات الأخرى غداً الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، وأوضحت أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء أيضاً، وهذا ما سيرصده الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات الأخرى

وصرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اليوم سوف تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وأيضاً ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى متغيرة وبالإضافة إلى ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غداً الثلاثاء

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين (2 و3) درجات على شمال البلاد وأيضاً سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متنوعة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

- تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 21 درجة، والصغرى 11درجة.

- وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 20 درجة، والصغرى 12 درجة.

- وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلى 22درجة، والصغرى 7 درجة.

- وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 26 درجة، والصغرى 10درجة.

حالة الطقس غداً الثلاثاء

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