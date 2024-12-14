إنذار من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا جويا بشأن حالة الطقس اليوم حيث نشهد تحول مفاجئ في درجات الحرارة والتأثر بعدة ظواهر جوية، وهذا ما سيقدم تفاصيله الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات مصر اليوم

حالة الطقس نهاراً؛ ستكون مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضاً، ومعتدلة على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر وطقس بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية اليوم السبت

حالة الطقس اليوم السبت تتكون فيه الشبورة المائية صباحاً، حيث يمكن أن تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، وتتاح فرص سقوط أمطار بسيطة على مناطق من السواحل الشرقية، على فترات مختلفة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفاوتة.

وحّذرت خرائط الطقس من اضطراب حالة البحر الأحمر، حيث تكون مُضطّربة وارتفاع الأمواج فيه تتراوح بين ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة الإسكندرية اليوم 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

تبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة الغردقة اليوم 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة أسيوط اليوم 21 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في محافظة أسوان اليوم إلي 24 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت بمعظم المحافظات

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