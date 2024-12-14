حالة الطقس غداً.. والساعات المقبلة في جميع المحافظات

حالة الطقس غدًا.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات القادمة، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وهذا ما سيرصده الموجز في النقاط التالية.

درجات الحرارة

حالة الطقس غداً الأحد

توقعت الأرصاد، حالة الطقس الساعات المقبلة، حيث يسود أجواء قارسة بادرة على أغلب المحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية في الساعات القادمة

أما بالنسبة لساعات الليل فتشهد إنحدار ضخم في درجات الحرارة عن درجات النهار، حيث تسجل الصغرى على بعض المحافظات 02 درجة مئوية، ومحافظات الصعيد تسجل نحو 7 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد بأن حالة الطقس ليلاً، ستكون باردة على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ووجهت أيضاً الهيئة العامة للأرصاد، عدة نصائح مهمة للمواطنين ومنها: «ارتداء ملابس شتوية ثقيلة، والحافظ على شرب كميات كافية من الماء، وأيضاً الحفاظ على الأدوية والوقاية من الزكام، متابعة النشرات الجوية باستمرار».

حالة الطقس الفترة المقبلة

وأشارت الهيئة، إلى وجود احتمالية لفرص لأمطار بسيطة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات مختلفة، مع ضخامة حركة الرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ووجهت هيئة الأرصاد، إنذارا بشأن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج حيث يتراوح ما بين 3: 4 أمتار، بداية من اليوم السبت حتى غداً الأحد.

وأضافت الأرصاد بإن حالة البحر المتوسط اليوم السبت ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1.5: 2.5 » متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة القاهرة اليوم 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة الإسكندرية اليوم 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة أسوان اليوم 24 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً الأحد

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